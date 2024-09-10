На Латвию идёт холодный фронт с дождями: прогноз на вторник

Дождь немного коснется и Земгале. На большей части территории страны сохранится засуха, низкая влажность и повышенное загрязнение воздуха.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха днем в Курземе опустится до +13...+17 градусов, в восточной части страны поднимется до +22...+25 градусов.

В Риге облачность увеличится, и вечером возможен дождь. Умеренный южный, юго-восточный ветер днем прогреет воздух до +22 градусов.

В Скандинавии усиливается циклон, а с запада к Латвии приближается связанный с ним холодный фронт.