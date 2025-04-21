На берегу Кишэзерса в мае откроется место отдыха за 70 тысяч евро; что там будет?

Окончательная стоимость проекта пока неизвестна.

Проект называется "Луг для пикника на Кишэзерсе в Чиекуркалнсе". Это один из проектов, участвовавших в конкурсе и поддержанных населением. Самоуправление обещает, что он будет завершен уже скоро.

Проект на конкурс выдвинуло Общество развития Чиекуркалнса. Для него выбрано место на берегу озера, которое годами служит популярным неофициальным местом отдыха для жителей Чиекуркалнса и Межапарка.

Цель благоустройства местности состоит в создании зеленой общедоступной среды вблизи берега озера, с деревянными игровыми сооружениями и элементами благоустройства.

Уже создана детская игровая площадка, оборудовано место для размещения велосипедов, скамьи, стол для пикника и лежаки с видом на озеро. В ближайшее время забор вокруг игровой площадки планируется убрать, и она станет доступной для всех желающих.

Оборудование игровой площадки после установки проверено на безопасность и признано безопасным для пользования. Официальное открытие места отдыха назначено на май.

Рижане с семьями могут добраться на луг на общественном и частном транспорте, на велосипедах и пешком. Вблизи расположена остановка 9-го и 48-го автобуса, а также 11-го трамвая.

В этом году рижане тоже могут предлагать идеи для развития своих микрорайонов. Прием заявок проходит с 7 апреля по 6 мая на портале geolatvija.lv. Общее финансирование от самоуправления в нынешнем году - 2,3 млн евро.

