Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Латвийский след: компании из Балтии заправляли «теневой флот» России

Редакция PRESS 27 октября, 2025 17:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Журналисты из Латвии, Литвы и Эстонии провели совместное расследование, в ходе которого выяснилось, что зарегистрированные в странах Балтии компании обеспечивали топливом суда российского «теневого флота». Этот флот используется Москвой для обхода санкций и поставок нефти в третьи страны — в том числе Индию и Китай.

Согласно данным, опубликованным в программе "Nekā personīga" телеканала TV3 и партнёрских СМИ стран Балтии, ряд предприятий, зарегистрированных в Латвии, Литве и Эстонии, за последние два года занимались снабжением топливом танкеров, относящихся к так называемому «теневому флоту» России. Этот флот продолжает перевозить российскую нефть в обход ограничений, доставляя её в третьи страны.

Как отмечает Tv3.lv, российский теневой флот, включающий сотни танкеров с неясной собственностью и регистрацией, служит для обхода западных санкций. По оценкам Европейского союза, такие суда составляют до одной шестой всех нефтеналивных танкеров в мире. Журналисты литовских изданий LRT English и 15min, эстонского Eesti Ekspress и латвийской передачи Nekā personīga установили, что в 2023–2024 годах балтийские компании осуществили почти 300 бункеровок (заправок на воде) при помощи судов Zircone и Rina, обслужив 177 танкеров. Из них 159 направлялись в российские порты или выходили из них, а как минимум 20 позднее попали под санкции ЕС и США. Около трети всех заправленных судов связаны с компаниями, находящимися под ограничительными мерами.

Оба упомянутых бункеровщика ранее действовали под брендом латвийской компании Fast Bunkering, зарегистрированной в Рижском порту. После начала полномасштабной войны России против Украины фирма изменила название, юридический адрес и владельцев, но, вероятно, продолжила работу через другие латвийские компании — Welton Enterprises и Ship Service. В их структурах обнаружены связи с предпринимателями, ранее сотрудничавшими с эстонской NT Bunkering.

В Эстонии против NT Bunkering возбуждено уголовное дело по подозрению в обходе санкций и фальсификации документов о происхождении топлива. Ранее суда компании официально принадлежали латвийской Welton Enterprises, которая впоследствии продала их дубайской фирме FB Trade DWC-LLC. Управление этой компанией осуществляют лица, связанные с NT Bunkering. Осенью этого года суда перешли под управление латвийской Ship Service, владелец которой также обеспечивает экипажи для обоих танкеров.

По данным журналистов, все эти структуры фактически продолжают деятельность Fast Bunkering и NT Bunkering, используя цепочки посредников и смену формальных владельцев, чтобы скрыть связи с судами, находящимися под международными санкциями.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 27.10.2025
Турфирмам запретили возить туристов в Россию
Bitnews.lv 48 минут назад
Шары над Литвой будут сбивать
Bitnews.lv 1 час назад
Зоопарк продали с животными и вольерами
Bitnews.lv 2 часа назад
Двум латвийским врачам запретили работать в Финляндии
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвийские почтовые сервисы частично возобновили отправку посылок в США
Bitnews.lv 2 часа назад
В галерее портретов мэров Риги впервые появится фотография
Bitnews.lv 3 часа назад
Балтия: на конкурсе сомелье Vana Tallinn победила Литва
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: НАТО в небесах
Sfera.lv 9 часов назад

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Читать
Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Читать

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Читать

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Для настроения 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Важно 18:55

Важно 0 комментариев

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Читать

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Читать