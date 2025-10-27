Латвийский след: компании из Балтии заправляли «теневой флот» России

Согласно данным, опубликованным в программе "Nekā personīga" телеканала TV3 и партнёрских СМИ стран Балтии, ряд предприятий, зарегистрированных в Латвии, Литве и Эстонии, за последние два года занимались снабжением топливом танкеров, относящихся к так называемому «теневому флоту» России. Этот флот продолжает перевозить российскую нефть в обход ограничений, доставляя её в третьи страны.

Как отмечает Tv3.lv, российский теневой флот, включающий сотни танкеров с неясной собственностью и регистрацией, служит для обхода западных санкций. По оценкам Европейского союза, такие суда составляют до одной шестой всех нефтеналивных танкеров в мире. Журналисты литовских изданий LRT English и 15min, эстонского Eesti Ekspress и латвийской передачи Nekā personīga установили, что в 2023–2024 годах балтийские компании осуществили почти 300 бункеровок (заправок на воде) при помощи судов Zircone и Rina, обслужив 177 танкеров. Из них 159 направлялись в российские порты или выходили из них, а как минимум 20 позднее попали под санкции ЕС и США. Около трети всех заправленных судов связаны с компаниями, находящимися под ограничительными мерами.

Оба упомянутых бункеровщика ранее действовали под брендом латвийской компании Fast Bunkering, зарегистрированной в Рижском порту. После начала полномасштабной войны России против Украины фирма изменила название, юридический адрес и владельцев, но, вероятно, продолжила работу через другие латвийские компании — Welton Enterprises и Ship Service. В их структурах обнаружены связи с предпринимателями, ранее сотрудничавшими с эстонской NT Bunkering.

В Эстонии против NT Bunkering возбуждено уголовное дело по подозрению в обходе санкций и фальсификации документов о происхождении топлива. Ранее суда компании официально принадлежали латвийской Welton Enterprises, которая впоследствии продала их дубайской фирме FB Trade DWC-LLC. Управление этой компанией осуществляют лица, связанные с NT Bunkering. Осенью этого года суда перешли под управление латвийской Ship Service, владелец которой также обеспечивает экипажи для обоих танкеров.

По данным журналистов, все эти структуры фактически продолжают деятельность Fast Bunkering и NT Bunkering, используя цепочки посредников и смену формальных владельцев, чтобы скрыть связи с судами, находящимися под международными санкциями.