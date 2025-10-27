«Раньше были крепче!» Водитель разнес стену магазина в Кенгарагсе (ФОТО)

Как сообщают очевидцы, водитель не справился с управлением и вместо того, чтобы остановиться у бордюра тротуара поехал дальше. Транспортное средство остановилось только когда впечаталось в стену магазина Rimi по адресу улица Саласпилса, 20. Удар оказался такой силы, что стена не выдержала и осыпалась грудой кирпичей. Тем не менее, сам автомобиль особо не пострадал - на фото заметен лишь поцарапанные бампер и решетка радиатора.

- Раньше стены были крепче! - замечают в комментариях

В комментариях пользователи также утверждают, что за рулем был пожилой мужчина. Вероятно он перепутал педали и поэтому въехал в стену.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда водители "таранят" стены. Не далее, как на прошлой неделе, уже не на улице, а в городе Саласпилс, произошла похожая авария: водитель тоже въехал в стену, нанеся ей значительные повреждения.