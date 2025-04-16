Конец сезона: в Риге и Юрмале началось отключение отопления

В домах, управляемых компанией, отопление отключается автоматически по сигналу датчика температуры наружного воздуха, когда температура наружного воздуха превышает определенную величину. Однако его выключение важно, чтобы при падении температуры ниже определенного уровня он не включался снова в течение часа или более. Это гарантирует, что тепловая энергия не будет использоваться без необходимости.

В прошлом году отопительный сезон закончился 30 апреля. В этом году, учитывая существенное повышение среднесуточной температуры воздуха уже сейчас – в середине апреля, и прогноз теплой погоды в ближайшие дни и недели, принято решение о более раннем закрытии сезона.

В случае, если владельцы квартир желают сохранить подачу тепла на более длительный срок или применить другую интенсивность отопления, товарищество владельцев квартир или уполномоченный представитель могут принять решение о продлении отопительного сезона, передав решение в «Civinity mājas».

Также можно выбрать режим ожидания для самых теплых месяцев года: например, если температура воздуха длительное время опускается ниже +5 градусов, отопление автоматически включается с соответствующей интенсивностью. Однако в этом случае собственникам квартир необходимо учитывать, что счета с пунктом «Отопление» или «Тепловая энергия» будут поступать в течение всего года в соответствии с потребленной в доме тепловой энергией за месяц.

«Civinity» — одна из крупнейших групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям в странах Балтии. Группа Civinity объединяет более 30 компаний, которые обеспечивают обслуживание 10 миллионов квадратных метров жилых и коммерческих зданий.

Группа «Civinity» в Латвии управляет компаниями по управлению, администрированию и обслуживанию зданий в Риге и Юрмале, в число которых входят AS «Civinity mājas», SIA «Civinity engineering LV», SIA «Civinity Solutions», SIA «Civinity mājas Jūrmala».