Как выбор шин влияет на вождение автомобиля: советы специалиста

Выбор шин: цена, советы или осознанный выбор

При покупке шин латвийские водители обычно руководствуются двумя факторами: ценой и рекомендацией продавца. По наблюдению Гундарса Лиекне, большинство покупателей выбирают самые дешёвые шины, которые рекламируют в интернете, или те, что рекомендует продавец.

Он отмечает, что покупатели часто выбирают недорогие шины или от узнаваемых брендов, не задумываясь, соответствуют ли они их стилю вождения и состоянию дорог. "В итоге многие ездят на неподходящей резине не только с точки зрения безопасности, но и комфорта и экономии", - подчёркивает эксперт.

Такой подход может вызвать проблемы, ведь неподходящие шины быстрее изнашиваются и ухудшают качество езды. Например, у шин, предназначенных для шоссе и гладкого асфальта, плохое сцепление на гравийной дороге, а массивные шины на трассе увеличат расход топлива и создадут больше шума. Как подчёркивает специалист Inter Cars, даже бюджетные шины могут обеспечить хорошее качество, если они правильно подобраны. Осознанный выбор и простые повседневные привычки гарантируют долгое и экономное использование шин.

Наклейка на двери - ключ к правильному выбору шин

Для того чтобы выбрать правильные шины, водителям следует учитывать рекомендации производителя автомобиля и условия вождения. "Производитель обычно указывает размер шин и рекомендуемое давление. Эти данные можно найти, открыв водительскую дверь и посмотрев на стойку B", - объясняет Лиекне. Он рекомендует выбирать именно по этим параметрам, так как это обеспечивает оптимальное управление, безопасность и снижает износ.

Разнообразие шин в одном размере

Ассортимент летних шин даже в одном размере может сильно отличаться. "Есть шины, подходящие для шоссе - с низким сопротивлением качению и тихим ходом, а универсальные шины, подходящие также для гравийных дорог, будут иметь более выраженный и массивный протектор", - рассказывает Лиекне. "Универсальные шины подойдут водителям, которые ездят как по асфальту, так и по сельским дорогам, а шоссейные - тем, кто ездит в городе и на дальние расстояния", - добавляет он.

Шины также различаются по ощущениям от вождения. Комфортные шины с мягкими боковинами лучше поглощают неровности дороги и подходят для спокойной ежедневной езды. Спортивные - более жёсткие, обеспечивают точную реакцию на повороты руля и стабильность в поворотах, что оценят динамичные водители.

Лиекне подчёркивает, что с точки зрения безопасности между этими классами почти нет различий: "Если мы выбираем подходящую и качественную шину для своего автомобиля, то безопасность будет на высоте. Разница лишь в стиле вождения и уровне комфорта".

Эффективность шин и состояние дорог

Параметры, указанные на шинах (сопротивление качению, тормозной путь на мокром покрытии и уровень шума) помогают оценить их эффективность. "В идеальных условиях на гладком асфальте и при скорости свыше 80 км/ч шины более высокого класса помогут экономить топливо по сравнению с бюджетными", - поясняет специалист Inter Cars. Он добавляет, что при пробеге 40 000 км выбор шин может дать ощутимую экономию.

Однако состояние латвийских дорог, на которых есть ямы, неровный асфальт и гравий, снижает эти преимущества. "Ямы и камни увеличивают сопротивление качению и уровень шума, поэтому преимущества шин высокого класса могут быть не столь заметны", - признаёт эксперт. Тем не менее, даже на плохих дорогах правильно подобранные шины, например, с более массивным протектором, особенно в дождливую погоду, повышают безопасность.

Простые повседневные привычки продлевают срок службы шин

Гундарс Лиекне подчёркивает, что шины нельзя просто установить и забыть о них. Регулярная проверка не только продлевает срок их службы, но и экономит деньги, улучшает безопасность и комфорт вождения.

Давление в шинах

После установки новых шин давление может измениться уже через неделю, когда шина "усаживается" на диск. Давление нужно проверять и перед длительными поездками, и при резком изменении температуры (например, с +30°C до +15°C). Правильное давление снижает сопротивление качению, расход топлива и износ шин.

Контроль развала-схождения колес

Регулярная проверка углов установки колёс предотвращает неравномерный износ шин и продлевает их срок службы.

Осторожный стиль вождения

Резкое ускорение, сильное торможение и агрессивные повороты ускоряют износ шин. Чем агрессивнее вождение, тем быстрее изнашиваются шины. Как отмечает Гундарс Лиекне, правильный выбор шин и регулярное обслуживание - это инвестиция в безопасность, комфорт и экономию. Следуя рекомендациям производителя, подбирая шины в соответствии с условиями эксплуатации и соблюдая простые правила, водители могут наслаждаться более приятной ездой и продлить срок службы своих шин.