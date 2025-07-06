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Поссорившись с Трампом, Илон Маск объявил, что создаёт третью партию. Он назвал её «Партией Америки»

© BBC 6 июля, 2025 13:53

Мир 0 комментариев

Самый богатый человек в мире Илон Маск после своей публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом объявил о создании новой политической партии, призванной бросить вызов давнему господству республиканцев и демократов в американской политике.

«В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию и вы ее получите», — написал Илон Маск после опроса своих читателей в принадлежащей ему сети X.

«Сегодня образована Партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу», — продолжил он.

По состоянию на субботу американская Федеральная избирательная комиссия не публиковала никаких документов, свидельствующих о регистрации новой партии.

Маск поддерживал Трампа словесно и финансово во время предвыборной кампании и в начале второго срока республиканца. Однако позже он дистанцировался от администрации Трампа, оставил пост главы созданной им команды «Департамент эффективности правительства» (она не является настоящим министерством в формальном смысле слова), а позже вступил в яростную перепалку с самим президентом в соцсетях из-за нового бюджета.

Эта перепалка возобновилась на этой неделе, но прохождению бюджета через Конгресс это не помешало: в пятницу Трамп подписал его в американский День независимости.

Маск критиковал бюджет Трампа за расточительство и наращивание национального долга. «В том, что касается разорения нашей страны бесхозяйственностью и коррупцией, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», — написал бизнесмен.

Хотя Демократическая и Республиканская партии сменяют друг друга у власти в США с середины XIX века, в стране существовали и существуют другие партии. Маск в более отдаленном прошлом поддерживал и демократов, но с тех пор он существенно эволюционировал вправо, так что его потенциальная новая партия может оттягивать голоса в большей степени у республиканцев.

Миллиардер пока не раскрывал свою дальнейшую политическую стратегию. Он не сможет сам баллотироваться на пост президента, поскольку родился за пределами США (Статья 2 Конституции США обычно трактуется таким образом, что лицо, не родившееся в США, не может занимать пост президента).

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