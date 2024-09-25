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«Как нам вообще сохранить наш народ, если мы вымираем?» Озолс назвал новую угрозу латышскому языку (7)

Редакция PRESS 25 сентября, 2024 10:19

Латышские СМИ 7 комментариев

LETA

«Это ужасный вопрос – как нам вообще сохранить наш народ, если мы вымираем?» такой риторический вопрос задал дирижер Янис Озолс в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая будущее латвийской нацию и языка.

«Там четверо молодых людей погибли [в автокатастрофе – прим. ред.], малыши вообще не рождаются... Люди моего возраста не создают для Латвии новых граждан в той мере, в какой они должны были бы. Ну это ужасно", - выразил сожаление дирижер Озолс. Он также рассказал о случае в Индии, где таксист очень удивился тому, что всего лишь у 1,8 миллиона человек есть своя страна.

Озолс, продолжая свой комментарий, согласился, что латышский язык "находится под большой угрозой исчезновения".

«Я вижу это по своим детям, потому что ясно, что они все там сидят в YouTube. И они часто говорят по-английски лучше, чем по-латышски, потому что почему-то в школе они часто разговаривают друг с другом по-английски. Это такое новое течение [тенденция], говорить по-английски», — признает дирижер.

"Скажу честно - так же, как я не знаю, как спасти "airBaltic" и "Rail Baltica", я не знаю, как сохранить? Ну, единственный способ, который я могу придумать, чтобы наш язык не превратился в латынь, которая есть только где-то в библиотеках, нам просто нужно население. Нам нужны латыши", - заявил Озолс, обсуждая как латышский язык, так и выживание латвийской нации в будущем.

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Комментарии (7) 30 реакций
Комментарии (7) 30 реакций
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