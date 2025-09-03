Как елгавчанка сломала жизнь графу Калиостро: роковые гастроли

Выставка называется «Мистерия и иллюзия в Латвии с XVII до XX века», она входит в программу 10-й Европейской конференции по истории иллюзионизма, которую проводят знаменитые мастера магического искусства Энрико и Даце Пецолли при поддержке Рижской думы.

По этому поводу из фондов библиотеки достали настоящие реликвии — старинные книги об алхимии, заводных куклах — первых роботах, спиритических сеансах, а также афиши выступлений известных иллюзионистов в Риге. О каждом экспонате хоть роман пиши…

Но самой яркой, конечно, получится история о пребывании в 1779 году в Елгаве (тогдашней Митаве) великого и ужасного графа Калиостро. Здесь он пережил пик своей блистательной карьеры, здесь же начался его крах.

Ох, не нужно было ему сближаться с курляндской баронессой Элизой фон дер Рекке! Но кто бы мог подумать, что такая милая и благовоспитанная дама напишет книгу, разоблачающую трюки, которым верили короли и вельможи Франции, Англии, Германии!

А теперь подробнее о том, как все было…

Время чудес

XVIII век в Европе был веком просвещения. Открытие законов движения планет, изобретение микроскопа и другие научные сенсации перевернули привычные представления о мире. То, что казалось чудом, вдруг оказалось реальностью. Как сказано в фильме «Формула любви»: огонь был священным, пока Прометей не украл его, и теперь мы кипятим на нем воду

Так почему бы не поверить в существование эликсира молодости и философского камня, который любой металл превращает в золото? Множество предприимчивых людей стали зарабатывать, обещая чудеса. Одним из самых удачливых волшебников был Джузеппе Бальзамо, взявший звучную фамилию Калиостро...

Будущий мастер мистификации родился 8 июня 1743 года в городе Палермо, на острове Сицилия, в небогатой и набожной семье. Родители торговали сукном и шелком и мечтали, чтобы сын продолжил семейный бизнес. Но мальчик сбежал из семинарии и не задержался в монастыре святого Бенедетто, куда его направили на обучение. Однако азы аптекарского дела усвоил. Было в этом что-то колдовское — в полутемной келье смешивать целебные травяные настои и отвары... Фармацевтические знания, щедро приправленные фантазией, в дальнейшем ему очень пригодились. Калиостро действительно умел лечить некоторые болезни и уверенно жонглировал терминами.

Вскоре юноша провернул свою первую аферу. Он обещал ювелиру, что если тот ночью оставит у пещеры слиток золота, то утром на том же месте найдет втрое больше драгоценного металла. В итоге доверчивый мастер потерял то, что у него было, а Калиостро, разжившись средствами, устремился навстречу новым приключениям...

Вместе с алхимиком Алтотасом они отправились в Египет, где создавали позолоченные ткани, которые пользовались большим спросом, а также осваивали древние ритуалы и фокусы. На Мальте Калиостро, с легкой руки магистра острова, предоставили лабораторию для создания эликсира молодости, но процесс грубо прервала полиция, расследовавшая хищение золота.

Калиостро пришлось затеряться в Риме. Там он женился на Лоренце Феличиани, которой едва исполнилось 14 лет. Супруги скитались по городам и весям, зарабатывая мошенничеством, не раз попадали в тюрьму, выручали друг друга. Когда приходилось совсем трудно, Лоренца кружила голову женатым мужчинам, а появлявшийся в решающий момент Калиостро любезно соглашался уладить скандал за скромную сумму. Но все это было мелко и неинтересно.

Калиостро мечтал о славе и больших деньгах. И у него был незаурядный талант, позволивший совершить головокружительный взлет...

Формула удачи

Первый триумф Калиостро состоялся в Париже, где он предсказывал будущее, вызывал духов и увеличивал в размере жемчужины. Современники восторженно описывали его экзотический наряд — красную мантию с иероглифами, повязку из золотой парчи, венок из драгоценных камней. На поясе у Калиостро висел меч, которым он иногда размахивал, отгоняя злых духов. По совпадению, это случалось тогда, когда вопрос или просьба ставили его в тупик.

Юная Лоренца уверяла дам, что ей 40 лет, а моложе она выглядит благодаря чудесному эликсиру, которым обладает ее великий муж. Стоит ли удивляться, что склянки с чудодейственным снадобьем расходились на «ура»?

Но главное, что заставляло парижан поверить Калиостро, было его богатство — он лечил бедняков бесплатно и сорил деньгами. Не иначе как философский камень помогает, — рассудила публика.

Впечатленный такими чудесами король Франции Людовик XVI повелел считать оскорбление Калиостро оскорблением его собственного величества. Пожертвования полились рекой...

Свое триумфальное шествие Калиостро продолжил в Германии, где нашел новую, перспективную нишу. В то время набирало силу масонское движение. Его деятельность была окутана тайной, и это было на руку Калиостро. Он выдавал себя за главного масона, призванного создать сеть тайных и влиятельных организаций.

Калиостро на собрании масонов. Рисунок из книги XVIII века.

Калиостро подружился со знаменитым графом Сен-Жерменом. Тем самым, который подсказал графине из «Пиковой дамы» Пушкина заветную комбинацию карт — тройка, семерка, туз, — и многому у него научился.

Так, слуга Сен-Жермена на вопросы о возрасте своего господина отвечал: «Я не знаю. Я служу у него только 300 лет». Этим словам Калиостро научил и своего слугу, и они неизменно производили глубокое впечатление...

В Лондоне Калиостро прославился, угадывая выигрышные номера лотерейных билетов. Как ему это удавалось — до сих пор остается тайной. А еще он в совершенстве овладел искусством многозначительно намекать на причастность к тайнам и знакомство с сильными мира сего.

Целью следующей поездки графа стала Россия. Сен-Жермен, бывавший в Петербурге, рассказывал ему о несметных богатствах империи — есть где поживиться. Он же предупредил коллегу о сложностях: Екатерина II не любила мистику.

Наверно, поэтому Калиостро и решил зайти в Россию через курляндские ворота. Ведь власти герцогства пользовались авторитетом в столице империи...

Елгавские гастроли

В конце февраля 1779 года Калиостро прибыл в Курляндию. Приняли его по-царски — в недавно построенном Елгавском дворце. Глава влиятельного семейства Иоганн Медем был масоном и жаждал присоединиться к тайной мировой сети.

Калиостро начал свою игру. Он объявил о создании в Елгаве новой масонской ложи, которая первой в Европе поставила своей целью распространение магических знаний. Своим последователям Калиостро обещал благоденствие и долголетие, и его поддержали многие уважаемые люди. Друг семьи Медем Зигисмунд Георг Швандер одним из первых получил документ за подписью Калиостро о вступлении в масонскую ложу «У трех коронованных сердец». Именно этот документ представлен на выставке.

— Этот уникальный пергамент попал в библиотеку из частного архива Вильгельма Унгерн-Штернберга, видного деятеля масонской ложи «Аполло», — рассказала заведующая отделом рукописей и редких книг библиотеки Латвийского университета Айя Тайминя.

В свою ложу Калиостро принимал и женщин, что было редкостью по тем временам. Он сблизился с Элизой фон дер Рекке, дочерью Иоганна Медема. Женщина тяжело переживала развод с мужем, смерть двухлетней дочери и брата. Так что рассуждения Калиостро о связи с потусторонним миром казались ей близкими и утешительными. Злые языки уверяли, что у них роман…

Элиза стала описывать все, что он делал. Такой, например, эпизод.

Калиостро позвал семилетнего мальчика Оскара Ховена, положил ему руку на голову и сказал: «Вот книжка с картинками, ты увидишь там свою маму и сестрицу. Расскажи, что они делают». Тут вода в большом стеклянном шаре закипела, повалил голубоватый дым. И мальчик начал говорить: «Маменька с сестрицей Трудой шьют. Маменька выходит из комнаты. Труда роняет шитье и падает на пол. Входит маменька. Она трет ей виски. Труда встает…» Через минуту госпожа Ховен подтвердила, что все так и было. Зрители были в восторге, и граф не раз повторял подобные трюки.

Он нарисовал подробный план поместья Вилце, где никогда не бывал, указав на нем местонахождение клада, уточнив при этом, что сокровище откроется только достойному человеку, масону, и то не сразу. Но искать нужно, иначе род Медем придет в упадок. (И ведь правду сказал: клад не нашли, и семья впоследствии разорилась.)

Калиостро так покорил курляндский свет, что его даже прочили на место не слишком популярного главы герцогства Петра Бирона. Он скромно отказывался, но просил отпустить с ним в Петербург Элизу фон дер Рекке — чтобы создать там масонскую ложу и похлопотать о привилегиях для Курляндии. Конечно, ему было бы очень выгодно появиться при дворе в сопровождении баронессы из влиятельной семьи.

Знакомые и даже родители пытались склонить Элизу к этой поездке, но она сомневалась. И тут один из мальчиков, участников магических сеансов, признался, что Калиостро просил его заранее выучить ответы на свои вопросы. Это был провал.

Пророку пришлось спешно покинуть Елгаву, где он приятно провел более трех месяцев. А последствия этого визита оказались для него роковыми…

Слово Элизы

Из Елгавы Калиостро отправился в Петербург. Но его опередило письмо Элизы фон дер Рекке Екатерине II, в котором она называла графа мошенником.

В благодарность за ценные сведения императрица подарила Элизе имение Палсграве неподалеку от Елгавы. Доходы от него позволили женщине заняться тем, к чему у нее всегда лежала душа, — литературой. Элиза писала стихи, но настоящую славу ей принесла книга «Описание пребывания в Митаве известного Калиостро на 1779 год и произведенных им там магических действиях». Вот когда пригодились ее записки.

Элиза привела их в книге, снабдив выводами, к которым пришла позже, когда обман рассеялся. Она припомнила Калиостро слабое знание французского языка, незнание арабского, подробно расписала обман с детьми-ясновидцами и предположила, что необычайная прозорливость Калиостро объяснялась тем, что накануне приезда он засылал в город своих людей, собиравших информацию.

Элиза уверяет, что в Елгаве многие сразу же раскусили обманщика. Тот же Швандер якобы вступил в масонскую ложу для того, чтобы изнутри разоблачить махинации руководителя.

В предисловии к книге автор признается, что ей было нелегко решиться на подобную откровенность: неприятно признаваться, что тебя обманули. К тому же ей могли угрожать потусторонние силы, да и сам граф прислал ей письмо, в котором прозрачно намекал на то, что молчание — главная добродетель женщины.

Но Элиза рискнула, чтобы предупредить других людей, которые могут попасться на уловки аферистов. Этой цели она, конечно, не достигла: человек во все времена «обманываться рад». Иначе бы не было ни Распутина, ни Кашпировского, ни толпы «инфоцыган». Но душу облегчила, отомстила — и осталась в истории. Ведь все, что сегодня можно прочесть о Калиостро, взято в основном из одного источника — из книги Элизы фон дер Рекке, которая погубила репутацию «великого мага».

От него отступились влиятельные друзья, и инквизиция тут же арестовала обоих супругов. Лоренца дала показания против мужа-еретика и окончила свои дни в монастыре.

Калиостро на допросах не раз вспоминал о Курляндии — просил вызвать помещиков свидетелями его добрых дел, а также поведал о встрече в Елгаве с двумя иллюминатами — членами тайного братства, которые обещали навести его на след сокровищ тамплиеров. На этот раз ему не поверили…

Лже-графа приговорили к смертной казни, но папа Римский заменил ее тюремным заключением — и через пару лет Калиостро умер за решеткой.

Элиза фон дер Рекке пережила великого авантюриста на 41 год и провела это время весьма приятно — в Германии, в замке Лебихау у сестры Доротеи. У них гостили такие выдающиеся личности, как Гете, Шиллер, Александр I, и все просили ее рассказать о Калиостро...

Многие выдуманные Калиостро чудеса сегодня стали реальностью. И пусть эликсир молодости и философский камень пока не изобрели, видеть и слышать то, что происходит далеко за пределами помещения, создавать объемные изображения люди научились.

Так что, может быть, Калиостро просто умел мечтать…

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

ФОТО из архива