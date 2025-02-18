Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Итоги переговоров: США и Россия договорились о сотрудничестве после окончания войны (дополнено)

© BBC 18 февраля, 2025 16:15

Важно 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров договорились о будущем сотрудничестве в вопросах, касающихся взаимных геополитических интересов и инвестиционных возможностей, которые появятся после окончания конфликта в Украине, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс выступила перед журналистами по окончании переговоров с Россией в Эр-Рияде.

Она сказала, что президент США Дональд Трамп — единственный мировой лидер, который может сделать так, чтобы Россия и Украина прекратили воевать, а затем поделилась итогами переговоров. Вот о чем, по ее словам, договорились Россия и США:

- Создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, чтобы принять необходимые шаги для нормализации деятельности дипмиссий
- Назначить команды на высшем уровне, которые начнут работать над тем, чтобы как можно скорее завершить войну в Украине — так, чтобы завершение конфликта было устойчивым, прочным и приемлемым для всех сторон
- Провести подготовительную работу для будущего сотрудничества по вопросам, касающихся взаимных геополитических интересов, исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся после успешного завершения конфликта в Украине
- Продолжить работать, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса

"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - заключила Брюс.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны — включая Россию, Украину и Европу — должны быть согласны с мирным соглашением по Украине, а Евросоюз должен быть вовлечен в процесс «в какой-то момент». Он также отметил, что Россия готова включиться в «серьезный процесс» переговоров.

В Эр-Рияде итоги переговоров делегация США и России подводит и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, российская делегация согласилось с госсекретарем Марко Рубио в том, что странам важно «руководствоваться своими национальными интересами». Важно «регулировать эти отношения», если интересы государств не совпадают, и «не провоцировать» военную эскалацию.

«Разговор, был, я считаю, очень полезный, — сказал Лавров. — Мы не просто слушали, но и слышали другу друга. Американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — утверждает он.

Первой задачей глава МИД России назвал обеспечение скорейшего утверждения послов двух стран. Он также призывал «снять препоны», которые администрация Джо Байдена, по его словам, в дипломатический деятельности, «серьезно затрудняя» работу посольств России и США.

Вторая задача — «украинское направление». Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон на этом управлении, сообщил Лавров. По его словам, «как только узнаем имя», «обозначим нашего участника нашего процесса».

Третья договоренность — создавать условия «по мере урегулирования кризиса на Украине» для возобновления сотрудничества России и США «в полном объеме», в том числе по «геополитическим проблемам» в разных частях мира.

Делегации России и США начали прислушиваться друг к другу, но пока рано говорить о компромиссах, заявил агентству Reuters глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после завершения переговоров в Эр-Рияде.

«Я думаю, что пока рано говорить о компромиссах, можно сказать, что стороны начали общаться друг с другом, начали прислушиваться друг к другу, начали диалог», — сказал Дмитриев.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров договорились о создании механизма консультаций для устранения «раздражителей» в российско-американских отношениях, передает Reuters со ссылкой на представителя американского ведомства.  Марко Рубио также заявил, что Россия и США договорились восстановить прежнюю численность сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне, передает AP.

Даты встречи Путина и Трампа пока нет

Конкретную дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока назвать трудно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча вряд ли может состояться на следующей неделе, нужна плотная работа, отмечает Ушаков.

Он также сказал, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Переговоры в Эр-Рияда продолжались четыре с половиной часа, но пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

«Неплохо, — ответил помощник президента России на вопрос, как прошли переговоры. — Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть».

Ранее агентство Bloomberg сообщило без ссылки на источник, что стороны могут "проложить путь" к саммиту Путина и Трампа уже на следующей неделе. Сам Трамп перед саммитом заявил, что может лично встретиться с Путиным "очень скоро", чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 51 реакций
Комментарии (0) 51 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Никогда не прекращайте паниковать»: президент Латвии объяснил, что он этим хотел сказать

Важно 18:30

Важно 0 комментариев

Press.lv уже сообщал, что запись президента Латвии Эдгара Ринкевича в социальной сети X со словами «Никогда не прекращайте паниковать» вызвала широкий общественный резонанс. Большинство пользователей раскритиковали главу государства за подобное заявление и ожидали разъяснений, что именно он имел в виду.

Press.lv уже сообщал, что запись президента Латвии Эдгара Ринкевича в социальной сети X со словами «Никогда не прекращайте паниковать» вызвала широкий общественный резонанс. Большинство пользователей раскритиковали главу государства за подобное заявление и ожидали разъяснений, что именно он имел в виду.

Читать
Загрузка

Совершенно секретно: система обнаружения дронов в аэропорту «Рига» будет стоить миллионы евро

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Система обнаружения дронов в аэропорту "Рига" может стоить около 5 миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Система обнаружения дронов в аэропорту "Рига" может стоить около 5 миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать

Провал люка канализации возле дома: жильцы должны чинить за свой счет? Ответ Рижской думы

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс уже несколько лет живет в многоквартирном доме на улице Экспорта. Мужчину беспокоит судьба дома, поэтому он готов участвовать в решении возникающих проблем. Около двух лет назад Гинтс заметил, что прямо рядом с домом медленно проваливается люк канализационного колодца, сообщает программа Bez Tabu. 

Рижанин Гинтс уже несколько лет живет в многоквартирном доме на улице Экспорта. Мужчину беспокоит судьба дома, поэтому он готов участвовать в решении возникающих проблем. Около двух лет назад Гинтс заметил, что прямо рядом с домом медленно проваливается люк канализационного колодца, сообщает программа Bez Tabu. 

Читать

Приоритеты правительства в текущем году: Милиня закончила обсуждения с министрами

Новости Латвии 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

 Завершились переговоры премьер-министра Эвики Силини с министрами о приоритетах правительства в текущем году, следует из записи премьера в твиттере. Заключительные переговоры Силиня провела с министром иностранных дел Байбой Браже.

 Завершились переговоры премьер-министра Эвики Силини с министрами о приоритетах правительства в текущем году, следует из записи премьера в твиттере. Заключительные переговоры Силиня провела с министром иностранных дел Байбой Браже.

Читать

Дорога в Вецмилгравис была полностью заблокирована: тяжелая авария на проспекте Виестура (Видео)

Важно 17:49

Важно 0 комментариев

Во вторник, 18 февраля, утром на проспекте Виестура в Риге произошло тяжелое ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, движение в направлении Вецмилгрависа оказалось полностью заблокировано.

Во вторник, 18 февраля, утром на проспекте Виестура в Риге произошло тяжелое ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, движение в направлении Вецмилгрависа оказалось полностью заблокировано.

Читать

«Президент сказал то же, что и Улманис в июне 1940-го. Только на английском»: соцсети в лёгкой панике

Выбор редакции 17:47

Выбор редакции 0 комментариев

Вчера вечером президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился в социальных сетях лаконичным постом, который вызвал бурю у общественности, пишет "Неаткарига".

Вчера вечером президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился в социальных сетях лаконичным постом, который вызвал бурю у общественности, пишет "Неаткарига".

Читать

Просто нужно выбрать правильных друзей: у Херманиса есть варианты

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Известный латвийский режиссер Алвис Херманис на своей странице в Твиттере написал, что в текущей геополитической ситуации важнее всего выбрать правильных друзей.

Известный латвийский режиссер Алвис Херманис на своей странице в Твиттере написал, что в текущей геополитической ситуации важнее всего выбрать правильных друзей.

Читать