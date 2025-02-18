Итоги переговоров: США и Россия договорились о сотрудничестве после окончания войны (дополнено)

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс выступила перед журналистами по окончании переговоров с Россией в Эр-Рияде.

Она сказала, что президент США Дональд Трамп — единственный мировой лидер, который может сделать так, чтобы Россия и Украина прекратили воевать, а затем поделилась итогами переговоров. Вот о чем, по ее словам, договорились Россия и США:

- Создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, чтобы принять необходимые шаги для нормализации деятельности дипмиссий

- Назначить команды на высшем уровне, которые начнут работать над тем, чтобы как можно скорее завершить войну в Украине — так, чтобы завершение конфликта было устойчивым, прочным и приемлемым для всех сторон

- Провести подготовительную работу для будущего сотрудничества по вопросам, касающихся взаимных геополитических интересов, исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся после успешного завершения конфликта в Украине

- Продолжить работать, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса

"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - заключила Брюс.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны — включая Россию, Украину и Европу — должны быть согласны с мирным соглашением по Украине, а Евросоюз должен быть вовлечен в процесс «в какой-то момент». Он также отметил, что Россия готова включиться в «серьезный процесс» переговоров.

В Эр-Рияде итоги переговоров делегация США и России подводит и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, российская делегация согласилось с госсекретарем Марко Рубио в том, что странам важно «руководствоваться своими национальными интересами». Важно «регулировать эти отношения», если интересы государств не совпадают, и «не провоцировать» военную эскалацию.

«Разговор, был, я считаю, очень полезный, — сказал Лавров. — Мы не просто слушали, но и слышали другу друга. Американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — утверждает он.

Первой задачей глава МИД России назвал обеспечение скорейшего утверждения послов двух стран. Он также призывал «снять препоны», которые администрация Джо Байдена, по его словам, в дипломатический деятельности, «серьезно затрудняя» работу посольств России и США.

Вторая задача — «украинское направление». Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон на этом управлении, сообщил Лавров. По его словам, «как только узнаем имя», «обозначим нашего участника нашего процесса».

Третья договоренность — создавать условия «по мере урегулирования кризиса на Украине» для возобновления сотрудничества России и США «в полном объеме», в том числе по «геополитическим проблемам» в разных частях мира.

Делегации России и США начали прислушиваться друг к другу, но пока рано говорить о компромиссах, заявил агентству Reuters глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после завершения переговоров в Эр-Рияде.

«Я думаю, что пока рано говорить о компромиссах, можно сказать, что стороны начали общаться друг с другом, начали прислушиваться друг к другу, начали диалог», — сказал Дмитриев.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров договорились о создании механизма консультаций для устранения «раздражителей» в российско-американских отношениях, передает Reuters со ссылкой на представителя американского ведомства. Марко Рубио также заявил, что Россия и США договорились восстановить прежнюю численность сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне, передает AP.

Даты встречи Путина и Трампа пока нет

Конкретную дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока назвать трудно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча вряд ли может состояться на следующей неделе, нужна плотная работа, отмечает Ушаков.

Он также сказал, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Переговоры в Эр-Рияда продолжались четыре с половиной часа, но пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

«Неплохо, — ответил помощник президента России на вопрос, как прошли переговоры. — Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть».

Ранее агентство Bloomberg сообщило без ссылки на источник, что стороны могут "проложить путь" к саммиту Путина и Трампа уже на следующей неделе. Сам Трамп перед саммитом заявил, что может лично встретиться с Путиным "очень скоро", чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.