Инфекционист: этот сезон гриппа особенный

Эпидемия гриппа в этом году очень затяжная - если обычно она длится месяц, то сейчас уже третий месяц количество больных гриппом в больнице имени Страдиньша практически не меняется, сказал он.

В то же время радует то, что в этом сезоне гораздо меньше пациентов с "Covid-19".

На вопрос о том, возможны ли в будущем новые вспышки заболеваний, в том числе "Covid-19", Думпис ответил, что это маловероятно, но и исключать это нельзя. По его мнению, более вероятно, что угроза будет исходить от гриппа, а также от птичьего гриппа. "Тогда могут возникнуть проблемы, но пока это невозможно предсказать", - сказал специалист.

Думпис рассказал, что в настоящее время его основная работа связана с антибиотиками и проблемой резистентности.

В настоящее время происходит переход к так называемому единому здравоохранению, то есть сотрудничеству с ветеринарным и экологическим секторами, поскольку использование антибиотиков и устойчивые бактерии - это проблема не только человека.

