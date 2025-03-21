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Инфекционист: этот сезон гриппа особенный

© LETA 21 марта, 2025 11:56

Новости Латвии 0 комментариев

Нынешний сезон гриппа крайне своеобразен, заявил в программе канала "TV3" "900 секунд" инфекционист, профессор Уга Думпис.

Эпидемия гриппа в этом году очень затяжная - если обычно она длится месяц, то сейчас уже третий месяц количество больных гриппом в больнице имени Страдиньша практически не меняется, сказал он.

В то же время радует то, что в этом сезоне гораздо меньше пациентов с "Covid-19".

На вопрос о том, возможны ли в будущем новые вспышки заболеваний, в том числе "Covid-19", Думпис ответил, что это маловероятно, но и исключать это нельзя. По его мнению, более вероятно, что угроза будет исходить от гриппа, а также от птичьего гриппа. "Тогда могут возникнуть проблемы, но пока это невозможно предсказать", - сказал специалист.

Думпис рассказал, что в настоящее время его основная работа связана с антибиотиками и проблемой резистентности.

В настоящее время происходит переход к так называемому единому здравоохранению, то есть сотрудничеству с ветеринарным и экологическим секторами, поскольку использование антибиотиков и устойчивые бактерии - это проблема не только человека.
 

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