«Художницу на мыло!» В Риге снова появился мурал, вызвавший неоднозначную реакцию публики (1)

Редакция PRESS 3 августа, 2025 10:21

Важно 1 комментариев

Фото нового мурала опубликовал в соцсети "Х" бывший мэр Риги Вилнис Кирсис. Выглядит сие произведение, посвященное, как утверждается, 500-летнему юбилею выхода первой латышской книги, мягко говоря, на любителя. Каждый сам может оценить фото и сравнить его с муралом "Старик и море" в Лиепае.

Кирсис в своем твите написал: "На ул. Кр. Барона, 71, открыт мурал RakstuRīga - посвящение городу летнего праздника Риги в честь 500-летия книги на латышском языке! Впредь каждый год в городе будет создаваться долговечное произведение искусства под знаком праздника. Спасибо художнице Элле Межуле и мастерам уличного искусства - Kiwie, Эрику Цауне!"

Не всем, однако, настенная роспись пришлась по душе. Одобряет ее лишь депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Этот мурал - действительно ОК!"

Большинство комментаторов называет мурал мазней, дерьмом и недоумевает, как такое вообще могло появиться в столице. Экс-мэру и автору советуют съездить в Лиепаю, чтобы "посмотреть, как надо", Кирсису рекомендуют разрисовать таким образом сарай в его родном селе Тинужи.

"Да, но почему за образец взяты какие-то почеркушки на полях журнала Privātā Dzīve, сделанные во время разговора по телефону или на заседании думы?" - пишет депутат столичной думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

"Что это за кошмар? В каком именно месте там можно понять, что город празднует 500-летие латышской книжности? Во сколько обошлась эта ничего не выражающая пачкотня?" - негодует публицист Элита Вейдемане.

Прочие комментаторы не особо стесняются в выражениях:

- Карикатура, исполнение которой адекватно стилю правления "Нового единства". Убого по сравнению с новой стенной росписью в Лиепае. И, конечно, кто-то из заказчиков имеет нормальные "агентские комиссионные". Все-таки однозначно лучше дерьма от Бректе.

- Наконец-то высокое искусство в Риге? За сколько миллионов сможете продать его на аукционе?

- "Художницу" Эллу Межуле на мыло :) Ужасно некрасивая работа.

- Кирсис, признавайся, это Ланга на этом настояла?

- Если бы не сказали, чему посвящена эта работа, в жизни не угадала бы, что 500-летию книги на латышском языке. Это как с анекдотами: если, рассказав его, надо еще и пояснить, где смеяться, это тотально неудачная шутка. Так и с этим рисунком.

- Рига участвует в конкурсе на самый некрасивый мурал?

- До "таланта" Бректе все же не дотягивает...

- Очередная мазня, хорошо, что на сей раз не пиписьки с рогами. Лиепайский мурал видел?

- То, как вы бежите от всего латышского, просто восхищает! Даже при русских такого кошмара не было!

- Пригласите Бэнкси! Только Валайнису и Вейонису не говорите.

- Это точно клиенты Крепелина и Блейлера (знаменитые немецкие психиатры, исследовавшие шизофрению. - Ред.).

- Хорошо, что в эпоху югендстиля архитекторам с таким вкусом никто ничего не заказывал...

 

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

