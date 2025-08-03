Кирсис в своем твите написал: "На ул. Кр. Барона, 71, открыт мурал RakstuRīga - посвящение городу летнего праздника Риги в честь 500-летия книги на латышском языке! Впредь каждый год в городе будет создаваться долговечное произведение искусства под знаком праздника. Спасибо художнице Элле Межуле и мастерам уличного искусства - Kiwie, Эрику Цауне!"

Не всем, однако, настенная роспись пришлась по душе. Одобряет ее лишь депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Этот мурал - действительно ОК!"

Большинство комментаторов называет мурал мазней, дерьмом и недоумевает, как такое вообще могло появиться в столице. Экс-мэру и автору советуют съездить в Лиепаю, чтобы "посмотреть, как надо", Кирсису рекомендуют разрисовать таким образом сарай в его родном селе Тинужи.

"Да, но почему за образец взяты какие-то почеркушки на полях журнала Privātā Dzīve, сделанные во время разговора по телефону или на заседании думы?" - пишет депутат столичной думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

"Что это за кошмар? В каком именно месте там можно понять, что город празднует 500-летие латышской книжности? Во сколько обошлась эта ничего не выражающая пачкотня?" - негодует публицист Элита Вейдемане.

Прочие комментаторы не особо стесняются в выражениях:

- Карикатура, исполнение которой адекватно стилю правления "Нового единства". Убого по сравнению с новой стенной росписью в Лиепае. И, конечно, кто-то из заказчиков имеет нормальные "агентские комиссионные". Все-таки однозначно лучше дерьма от Бректе.

- Наконец-то высокое искусство в Риге? За сколько миллионов сможете продать его на аукционе?

- "Художницу" Эллу Межуле на мыло :) Ужасно некрасивая работа.

- Кирсис, признавайся, это Ланга на этом настояла?

- Если бы не сказали, чему посвящена эта работа, в жизни не угадала бы, что 500-летию книги на латышском языке. Это как с анекдотами: если, рассказав его, надо еще и пояснить, где смеяться, это тотально неудачная шутка. Так и с этим рисунком.

- Рига участвует в конкурсе на самый некрасивый мурал?

- До "таланта" Бректе все же не дотягивает...

- Очередная мазня, хорошо, что на сей раз не пиписьки с рогами. Лиепайский мурал видел?

- То, как вы бежите от всего латышского, просто восхищает! Даже при русских такого кошмара не было!

- Пригласите Бэнкси! Только Валайнису и Вейонису не говорите.

- Это точно клиенты Крепелина и Блейлера (знаменитые немецкие психиатры, исследовавшие шизофрению. - Ред.).

- Хорошо, что в эпоху югендстиля архитекторам с таким вкусом никто ничего не заказывал...