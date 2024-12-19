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Громко обвинять Латвию никто не будет, но: Смилтенс намекает, что правящей элите пора перестать восхищаться Лободой

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 11:37

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Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Премьер-министр Латвийской Республики Эвика Силиня: «Спасибо Светлане за встречу и за её работу, которая вдохновляет столь многих!».

Посольство Украины в Латвии: «Посольство Украины сообщает, что, как и было запланировано, в Риге, в Межапарке, состоялся благотворительный концерт в поддержку народа Украины, однако без участия Светланы Лободы.

Организаторы концерта приняли решение не включать выступление певицы в программу данного мероприятия, учитывая её многолетнюю деятельность в России и в интересах России в то время, когда Кремль оккупировал украинский Крым и Донбасс, совершал убийства украинских военнослужащих и гражданских лиц на востоке Украины.

Посольство Украины положительно оценивает любые благотворительные действия от любых лиц, но только в случае, если это не показуха, а настоящий вклад в борьбу Украины против кровавого режима Путина».

24 февраля 2022 года стал «лакмусовой бумажкой», которая абсолютно чётко показала истинное лицо влиятельных в обществе людей. Были те, кто пытался оправдывать зверства путинской России, были те, кто незамедлительно начал мероприятия в поддержку Украины, а были и те, кто лавировал и оставался в «серой зоне». Те, кто хитро играет двойную игру, стремясь получить легитимизацию с помощью украинского флага или селфи с официальными лицами. Но на самом деле вся их деятельность и история свидетельствуют о тесных связях с Россией и путинскими олигархами.

Отсюда вытекает вопрос: согласовывают ли наши высшие государственные должностные лица свои действия и проводят ли абсолютно последовательную политику поддержки Украины? Поддерживают ли они несомненных украинских патриотов, работают ли с теми, кто не имеет тени путинского режима?

Я уже много лет нахожусь в тесном ежедневном контакте с украинскими коллегами и друзьями. И эта новость о восхищении нашего правительства Светланой Лободой и легитимизации этой личности, которая в Украине считается прокремлёвской, достигла как украинских политиков, так и журналистов.

Конечно, официально громко обвинять Латвию никто не будет, потому что наша страна очень много помогла Украине и продолжает это делать. Однако такое поведение, мягко говоря, вызвало горечь и возмущение среди наших украинских друзей. Это заставляет задаваться вопросами о последовательности нашей внешней политики, когда одних прокремлёвских или находящихся в «серой зоне» артистов вносят в чёрные списки, а других легитимизируют, делают с ними селфи и хвалят их от имени государства».

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