Госсекретарь Рубио отказался встречаться с Кайей Каллас, главой дипломатии Евросоюза: не нашлось времени

Пресс-секретарь Каллас сообщил Euronews, что встреча с Рубио была отменена из-за проблем с графиком. Пресс-секретарь также отметил, что Каллас и Рубио встречались пару недель назад во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Тем не менее, находясь в США, Каллас встретится с представителями Конгресса, чтобы обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной России и трансатлантическими отношениями.

По данным Euronews, Каллас также планировала обсудить с Рубио попытки президента Дональда Трампа инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку европейские союзники встревожены односторонними и нескоординированными действиями Белого дома. Каллас в прошлом критиковала действия администрации Трампа, называя уступки, предлагаемые Кремлю, "примирением", и призывая к вовлечению в дипломатический процесс как Европы, так и Украины.

"Я очень откровенно говорила о том, что ни одно соглашение не может работать на практике без нас, без Украины и без Европы — и это касается и США, которые также должны работать с нами, — сказала Каллас в понедельник, когда она объявила о запланированной встрече с Рубио. — Плохое соглашение для Украины — это плохое соглашение для Европы, но это также плохое соглашение для Америки".