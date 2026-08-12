Таблоиды сообщили, что церемония состоится 8 августа в соборе в Фуншале на Мадейре. В итоге около двух тысяч человек, собравшихся посмотреть на свадьбу Роналду, стали свидетелями другой церемонии.

Настоящее же бракосочетание произошло 11 августа в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.