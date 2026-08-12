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Пара в отношениях с 2016 года. За это время у них родились две дочери.
О том, что свадьба пройдет после чемпионата мира по футболу, рассказывал сам футболист. Точную дату и место проведения церемонии он не называл.
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Таблоиды сообщили, что церемония состоится 8 августа в соборе в Фуншале на Мадейре. В итоге около двух тысяч человек, собравшихся посмотреть на свадьбу Роналду, стали свидетелями другой церемонии.
Настоящее же бракосочетание произошло 11 августа в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.
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