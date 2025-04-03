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Глава ФИФА хочет возвращения России в мировой футбол

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 17:42

Спорт 0 комментариев

Инфантино считает, что нужно "болеть" за возвращения РФ в мировой футбол посредством мирного соглашения по Украине, пишут PA Media и dpa.

Возвращение России в мировой футбол посредством мирного соглашения Москвы с Украиной - это "то, за что мы должны болеть". Уверенность в этом выразил глава Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA) Джанни Инфантино в Белграде, слова которого в четверг, 3 апреля, привели агентства PA Media и dpa.

"Сейчас идут переговоры о мире в Украине, и я надеюсь, что скоро мы сможем перейти к следующему этапу и вернуть Россию на футбольную арену, потому что это будет означать, что все решено", - заявил Инфантино в ходе ежегодного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Вот за что мы должны болеть, вот о чем мы должны молиться, потому что в этом и заключается смысл футбола <…> Мы всегда должны стараться использовать футбол, чтобы объединять людей, чтобы объединить страны, особенно в нашем мире, который разделен", - добавил он.

Глава УЕФА также говорил о необходимости единства

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, в свое время поддержавший идею разрешить российским футболистам до 17 лет вернуться к соревнованиям в 2023 году, также говорил о необходимости единства.

"Нам говорят, что мы никогда не были так разделены. Каждый день мы слышим то, что кажется безостановочным рефреном: "Есть мы и они", - заметил Чеферин.

"Слыша это изо дня в день, легко в это поверить, но позвольте мне сказать вам, друзья мои, что это разделение - всего лишь иллюзия и чрезвычайно распространенная тактика, преднамеренная и очевидная уловка тех, кто стремятся разобщить нас, разделять и властвовать", - добавил он, не уточнив, про кого именно идет речь.

За что отстранили РФ от участия в футбольных турнирах 

ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

В ответ на войну российские спортсмены были отстранены от почти всех международных соревнований. В частности, под санкции подпали футбольные сборные и клубы РФ.

До участия в соревнованиях в индивидуальных видах спорта, в том числе на Олимпиадах, допускаются россияне в нейтральном статусе, при условии что они не высказывались в поддержку войны против Украины и не связаны с армией.

Инфантино будет оставаться на посту главы ФИФА до 2027 года

На 73-м конгрессе ФИФА в Кигали Инфантино был переизбран на посту главы федерации до 2027 года. Он впервые стал главой ФИФА в 2016 году.

Исполком Российского футбольного союза 20 декабря 2023 года проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА по допуску к международным турнирам не имеет смысла.

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