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Гибель двух мальчиков в Плявниеках: начат процесс в связи с убийством по неосторожности

© LETA 8 февраля, 2025 12:22

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В связи со смертью двух детей в Плявниеках Госполиция начала уголовный процесс об убийстве по неосторожности и несоблюдении правил хранения огнестрельного оружия, сообщает полиция.

7 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеках были найдены два трупа мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранами.

Госполиция начала уголовный процесс по следующим статьям Уголовного закона: часть 2 статьи 123 - причинение смерти по неосторожности и часть 2 статьи 236 - несоблюдение правил хранения огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия. Обе статьи предусматривают возможность назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора или общественных работ.

К осмотру места происшествия привлечены "несколько высококвалифицированных специалистов в области расследования убийств, эксперты по криминалистике", изъят ряд вещественных доказательств и допрошено несколько человек, говорится в сообщении полиции.

Госполиция задержала обладателя оружия и подтверждает, что оно было официально зарегистрировано.

Из информации, предоставленной полицией, пока неясно, в частности, кто подозревается в перестрелке и жив ли еще этот человек. "С учетом того, что следствие продолжается, в его интересах более подробных комментариев давать не будем и призываем общественность уважать приватность причастных к этому лиц", - заявляет Госполиция.

Латвийское радио, сославшись на информацию, которой оно располагает, сообщало, что погибшие - 12-летние мальчики. В Службе неотложной медицинской помощи Латвийское радио выяснило, что 7 февраля после 17 часов поступил вызов на происшествие в Риге, где погибли двое детей, спасти жизнь которых медикам не представилось возможным.

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