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Франция тайно провела учения по вводу войск в Украину

© Deutsche Welle 16 января, 2025 12:21

Мир

На секретных учениях французских сухопутных войск отрабатывалось отражение прорыва РФ в Украину с территории Белоруссии, пишет Intelligence Online. В маневрах участвовали более трех тысяч военных.

Франция провела секретные военные учения в рамках подготовки к потенциальному вводу своих войск на территорию Украины. Об этом в среду, 15 января, сообщает издание Intelligence Online. Учения "Персей" (Persée) продолжались 10 дней осенью 2024 года на полигоне во Франции, в них приняли участие около 3200 военных из Сухопутных войск специального назначения (CAST). В ходе маневров отрабатывалось отражение потенциального прорыва войск РФ в Украину с территории Белоруссии, отмечает издание.

Для учений была выбрана территория, которая напоминала по своим характеристикам излучину реки Днепр к северу от Киева. По данным Intelligence Online, основными целями учений были отработка применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. При этом некоторые участники "Персея" остались недовольны отсутствием FPV-дронов и выражали обеспокоенность отставанием французских производителей в разработке этого типа БПЛА, отмечает Intelligence Online.

Лидеры ЕС обсуждают размещение миротворцев в Украине

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами в Брюсселе размещение миротворческого контингента в Украине. Зеленский отказался комментировать возможный формат миротворческой миссии, отметив, что это "сенситивный вопрос". "Здесь вопрос деталей, и мы обсуждаем эти детали", - добавил он.

По данным агентства Reuters, в Украину могут отправить военных из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. При этом источники агентства отмечали, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

Возможность отправки в Украину миротворцев стали активнее поднимать после встречи Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Париже 7 декабря. Трамп, по информации источников Reuters, исключил участие американских войск в возможной миротворческой операции, подчеркнув, что это дело европейцев.

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