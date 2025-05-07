Euronews: в каких странах Европы самые высокие зарплаты?

Существуют различные определения зарплаты, заработной платы и заработка, каждое из которых отражает различные аспекты. Особенно полезным является определение средней скорректированной зарплаты на одного работника за полный рабочий день.

Расчёт Евростата основан на средней годовой зарплате брутто за полный рабочий день. Euronews перевел эти цифры в месячную зарплату, просто разделив на 12.

В 2023 году средняя скорректированная месячная зарплата одного сотрудника на полной ставке варьировалась от 1 125 евро в Болгарии до 6 755 евро в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составил 3 155 евро.

Дания - единственная страна ЕС, помимо Люксембурга, где зарплата превышает 5 000 евро и достигает 5 634. Ирландия (4 890 евро) и Бельгия (4 832 евро) очень близки к этому порогу.

Австрия (4 542 евро), Германия (4 250 евро) и Финляндия (4 033 евро) также предлагают зарплату выше 4 000 евро.

Около 10 из 26 стран ЕС платят меньше 2 000 евро

Среди 26 стран ЕС (за исключением Нидерландов, по которым отсутствуют данные Евростата) 10 стран указали среднюю зарплату брутто ниже 2 000 евро.

В четырёх странах средняя зарплата была ниже 1 500 евро. Польша оказалась чуть выше этого уровня - 1 505 евро. В Румынии, Греции и Венгрии зарплаты составляли около 1 400 евро.

Самая высокая средняя зарплата среди четырёх крупнейших экономик ЕС - в Германии (4 250 евро), за ней следует Франция (3 555 евро). И Италия (2 729 евро), и Испания (2 716 евро) были ниже среднего показателя по ЕС более чем на 400 евро.

Данные Евростата охватывают 26 стран ЕС. Данные ОЭСР по среднегодовой заработной плате на одного работника с полной занятостью, хотя и не являются напрямую сопоставимыми из-за методологических различий, включают большее число европейских стран.

По данным ОЭСР, средняя зарплата в Швейцарии составила 8 104 евро, что делает её самой высокооплачиваемой страной в Европе. В другой стране Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Норвегии, средняя зарплата составляла 5 027 евро. В Великобритании средняя зарплата составляла 4 220 евро.

Нидерланды, где средняя зарплата составляет 4 629 евро, входят в число самых высокооплачиваемых стран ЕС.

В Турции, стране-кандидате на вступление в ЕС, зафиксирована самая низкая средняя зарплата - 873 евро, и это единственная страна, где средняя зарплата ниже отметки в 1 000 евро.

Общая тенденция показывает, что страны Западной и Северной Европы лидируют по уровню зарплат, в то время как Южная и Восточная Европа, как правило, предлагают значительно более низкие номинальные зарплаты.

Самые высокие зарплаты в Европе по покупательной способности

Разрыв в средних зарплатах сокращается, если измерять их в стандартах покупательной способности (PPS), так как в этом случае устраняется влияние разницы в уровне цен. PPS - это искусственная денежная единица, на одну единицу которой теоретически можно приобрести одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране.

Тем не менее, в ЕС сохраняются значительные различия. В номинальном выражении самая высокая средняя зарплата в шесть раз превышает самую низкую. С поправкой на ППС этот разрыв сокращается до 2,6.

В ЕС средняя зарплата в PPS варьируется от 1 710 евро в Греции до 4 479 евро в Люксембурге, в то время как средний показатель по ЕС составляет 3 155 евро.

В пятерку лучших стран также вошли Бельгия (4 038 PPS евро), Дания (3 904 евро PPS), Германия (3 898 евро PPS) и Австрия (3 851 евро PPS).

Следом за Грецией идут Словакия, Болгария и Венгрия, в каждой из которых средняя зарплата ниже 2 100 евро в PPS.

Румыния занимает значительно более высокое место по уровню PPS.

Среди данных ОЭСР выделяется Швейцария с высокой зарплатой в пересчёте на покупательную способность - 4 412 евро в PPS. За ней следуют Нидерланды и Норвегия, которые предлагают около 3 800 евро в пересчёте на пенсию. Средняя зарплата в Великобритании составляет 3 357 евро в пересчёте на пенсию.

Как и Румыния, Турция (2 413 евро в пересчёте на пенсию) занимает значительно более выгодное положение по этому показателю.

Где быстрее рост зарплаты?

За последние пять лет (2018-2023) средняя скорректированная заработная плата за полный рабочий день выросла в номинальном выражении в евро во всех 26 странах ЕС.

В целом по ЕС среднемесячная зарплата выросла на 507 евро, что в годовом исчислении составляет 6 708 евро, то есть рост составил 19 %.

В процентном выражении рост варьировался от всего 4 % в Швеции до целых 102 % в Литве.

В четырёх крупнейших странах ЕС рост был значительно ниже: в Испании он составил 19 %, в Германии - 18 %, во Франции - 14 %, а в Италии - всего 10 %.

Скандинавские страны ЕС также остались ниже среднего показателя по ЕС, так же как и Кипр с Грецией.

В пересчёте на евро рост средней зарплаты составил от 91 евро в месяц в Греции до 1 291 евро в месяц в Люксембурге. Литва также зафиксировала впечатляющий рост - 1 141 евро в месяц.

Евростат опубликует данные по зарплатам за 2024 год в конце 2025 года.