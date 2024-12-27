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Двойное убийство и самоубийство в Марупе: Pietiek приводит новые шокирующие подробности

Редакция PRESS 27 декабря, 2024 11:30

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Мы уже писали о потрясшей Латвию трагедии в Марупе: 48-летний мужчина 14 декабря предположительно совершил двойное убийство в частном доме - он убил свою 10-летнюю дочь и мать, а затем застрелился сам.

Как сообщила в понедельник программа «Дегпункта», 48-летний мужчина по имени Григорий был тихим и спокойным, и соседи не замечали в нем никакой агрессии. Григорий был безработным не менее пяти лет, но у семьи никогда не было проблем с деньгами.

Pietiek.com приводит дополнительные подробности: на самом деле Григория зовут Геннадий Г., и он якобы имел в прошлом опыт насилия над несовершеннолетним. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2019 году в отношении Геннадия Г. было возбуждено уголовное дело за причинение телесных повреждений 10-летнему ребенку. Однако сотрудники полиции, расследовавшие дело, прекратили его 23 апреля 2024 года на основании того, что за пять лет не было собрано достаточных доказательств против обвиняемого.

По мнению Pietiek.com, если бы в свое время была проведена психиатрическая экспертиза, и следователи надлежащим образом выполнили бы свою работу, то нынешней трагедии удалось бы избежать. 

 

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