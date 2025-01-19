Дуров в суде во Франции пообещал улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса по делу, открытому в отношении него во Франции, заверил следователей, что модерация контента в мессенджере будет усилена. Об этом сообщила радиостанция France Info в пятницу, 17 января.

"Telegram создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников", - заявил Дуров в ходе судебного заседания, которое прошло 6 декабря 2024 года. Он добавил, что мессенджер намерен "улучшить свои процедуры модерации".

По словам Дурова, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей по всему миру за нарушение законов. Бизнесмен также отметил, что в последние полгода руководство платформы активно взаимодействовало с правоохранительными органами и передало властям разных стран данные о 10 тысячах пользователей.

Французские судьи, в свою очередь, указали, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы Telegram стал активнее использоваться в преступных целях.

Дело Павла Дурова

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Во Франции его обвиняют в недостаточной модерации Telegram и в уклонении от сотрудничества с правоохранителями - по мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.

Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог в размере 5 миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции дважды в неделю. Выезжать за пределы Франции ему запрещено. Дуров с предъявленными ему обвинениями не согласен.