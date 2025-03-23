В понедельник ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами на востоке снегопад будет сильным. Утром кое-где на северо-востоке возможен гололед! Ветер, однако, утихнет.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +1...+6 градусов, на морском побережье до +8 градусов.

В ночь на вторник на востоке ожидается снег, а днем местами, преимущественно в северо-западных районах - дождь.

Поскольку ветер будет слабым, в начале ночи во многих местах образуется туман, ближе к утру ветер усилится, а к полудню достигнет 14 м/с.

Под влиянием облачности ночью отрицательная температура воздуха ожидается лишь местами - похолодает до -2...+2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +5...+10 градусов.

В среду по всей Латвии ожидается дождь. Будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, со второй половины ночи - слабый. Ночью столбик термометра ниже нуля опускаться не будет - ожидается от +1 до +5 градусов.

В светлое время суток на большей части территории страны сохранится температура воздуха в пределах от +5 до +10 градусов, на крайнем юго-востоке воздух прогреется до +11 градусов.

Во второй половине недели атмосферное давление повысится и осадков станет меньше. Постепенно начнет прибывать более теплый воздух, и в следующие выходные обещают по-весеннему теплую погоду.