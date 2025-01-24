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«Дождь» готов судиться с Латвией в Европе

Редакция PRESS 24 января, 2025 19:03

Новости Латвии 0 комментариев

Российский независимый телеканал «Дождь», работающий в эмиграции, готов защищать свою репутацию в европейских судах, если проиграет во всех инстанциях судов латвийских. Об этом сегодня сказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщается в дневном выпуске новостей на LSM+.

Свое заявление Дзядко сделал перед заседанием Административного окружного суда, где рассматривается спор между телеканалом и Национальным советом по электронным СМИ. Иск касается аннулирования лицензии «Дождя» на вещание в Латвии.

Дзядко подчеркнул, что телеканал не собирается возвращаться к работе в нашей стране, однако спор с советом важен для компании, так как затрагивает репутацию телеканала, а также вопрос свободы прессы. Главный редактор «Дождя» в суде повторил, что, по его мнению, телеканал не представлял угрозы безопасности Латвии (такое основание выдвинул NEPLP, принимая решение об аннулирования лицензии).

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP.

Как писал Rus.LSM.lv, «Дождь» (TV Rain) после нападения РФ на Украину переехал в Латвию и получил лицензию на вещание, но 7 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию. Перед этим вышел выпуск новостей, в котором прозвучало высказывание о «помощи российским военнослужащим», что NEPLP назвал очередным грубым нарушением.

В июле 2023-го суд признал законным отзыв лицензии «Дождя» в Латвии, а редакция телеканала переехала в Амстердам, получив лицензию в Нидерландах.

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