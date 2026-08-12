Однако именно здесь часто возникает проблема. Если заемщик утверждает, что деньги были подарком или просто дружеской помощью, кредитору придется доказать, что речь действительно шла о займе.

Статья 1940 закона устанавливает, что для договора займа важно намерение сторон заключить именно договор займа. Поэтому при споре суд оценивает, была ли достигнута договоренность о возврате денег.