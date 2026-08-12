Многие уверены: нет расписки — нет и долга. Гражданский закон (далее — закон) определяет, что договор займа — это передача денег или других заменимых вещей с обязанностью вернуть такую же сумму или такое же количество вещей (статья 1934 закона). То есть обязанность вернуть деньги возникает не только из письменного документа, а из самого факта передачи денег в качестве займа и договоренности сторон об их возврате.
Однако именно здесь часто возникает проблема. Если заемщик утверждает, что деньги были подарком или просто дружеской помощью, кредитору придется доказать, что речь действительно шла о займе.
Статья 1940 закона устанавливает, что для договора займа важно намерение сторон заключить именно договор займа. Поэтому при споре суд оценивает, была ли достигнута договоренность о возврате денег.
Согласно статье 93 Гражданско-процессуального закона, каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Следовательно, именно кредитор должен представить доказательства того, что деньги были переданы с обязанностью их вернуть.
Отсутствие расписки ещё не означает, что вернуть деньги невозможно
Если сохранилась переписка, где человек просит одолжить деньги, обещает вернуть их к определенной дате, переносит срок возврата или признает наличие долга, такие сообщения могут стать важным доказательством.
Однако сама по себе переписка не гарантирует выигрыш дела — суд оценивает все доказательства в совокупности: электронные письма, SMS-сообщения, аудиозаписи, признание долга заемщиком, в соответствующих случаях — свидетельские показания, а если деньги перечислялись безналично — банковские документы.
На практике бывает, что должник не отрицает получения денег, но утверждает, что это был подарок. Поэтому значение имеют не только факт передачи денег, но и обстоятельства, подтверждающие наличие займа. Сообщения вроде «одолжи», «верну через месяц», «подожди до зарплаты» могут иметь существенное значение при оценке доказательств.
Если обязанность вернуть деньги доказана, то, согласно статье 1943 закона, заемщик должен вернуть ту же сумму, которую он получил.
О сроках возврата займа
Если стороны договорились, что заем возвращается после требования кредитора, применяется статья 1945 закона. В таком случае необходимо направить должнику письменное требование о возврате денег. Срок возврата начинает исчисляться с момента получения такого требования. Если стороны не установили иной срок предупреждения, законом предусмотрен шестимесячный срок.
Срок давности
Не стоит откладывать защиту своих прав. Хотя общий срок исковой давности составляет десять лет (статья 1895 закона), со временем становится сложнее собрать доказательства: может исчезнуть переписка, теряются документы, меняются обстоятельства.
Поэтому после передачи денег важно сохранить переписку, сделать резервные копии сообщений, а перед обращением в суд направить должнику письменное требование о возврате долга. Если же заем только планируется, лучше оформить расписку с указанием суммы, даты, срока возврата и с подписями сторон.
Заключение
Таким образом, даже если расписка не была оформлена, это не означает, что вернуть деньги невозможно. При наличии достаточных доказательств передачи денежных средств в долг суд может защитить права кредитора и обязать должника вернуть заем. Однако письменное оформление сделки значительно облегчает процесс доказывания и помогает быстрее восстановить нарушенные права.
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