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Да вы, батенька, популист? Народ не оценил обещание Ратниекса перенять опыт Огре в борьбе с салютами по-московски

Редакция PRESS 3 января, 2025 09:00

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LETA

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацблок) в новогоднюю ночь пообещал жителям Риги перенять опыт Огре, где мэром является также представитель Нацблока Эгил Хелманис, в борьбе с салютами, запускаемыми по московскому времени в 23.00.

Ратниекс, видимо, так был возмущен салютами, что опубликовал пост в Твиттере/X сразу уже в половине первого ночи.

"Обязуюсь инициировать запрет на салюты в 23.00 в Новогоднюю ночь, переняв регулу от Огре!", - написал он.

Но его новогоднее обещание, неожиданно, не получило должной поддержки и Ратниекса назвали популистом.

"Популист, сиди спокойно! Кто это будет контролировать? Полиция получит вызовы от активистов, на которые придется реагировать, но смысла в этом нет, потому что, пока они приедут, все будет закончено. Запуск фейерверка занимает максимум 15 секунд", - объяснили люди.

"И что дальше? Приставишь полицейского к каждому русскому? Популизм", - отмечал народ.

Многие предлагали ограничить разрешенное время для запуска фейерверков одним часом с 00.00 до 01.00. Или вообще запретить салюты в столице.

"Запретите продажу пиротехники! Вот это было бы достижение, остальное - пустая болтовня", - предлагали Ратниексу.

Также высказывались идеи о лазерном шоу на дамбе АВ, вместо салютов.

Как сообщалось ранее, 31 декабря с 22:00 до 23:30  Рижская муниципальная полиция получила 18 сообщений об использовании пиротехнических устройств, однако нарушений не констатировала, сообщили агентству LETA.

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