Четырёхлетний малыш с дифтерией уже неделю находится в критическом состоянии

Центр профилактики и контроля заболеваний выявил все контакты семьи, и анализы показали, что инфекция им не передалась. Однако, даже видя страдания больных детей, семья не изменила своего мнения о вакцинации.

У мальчика в результате заболевания развились осложнения, и неизвестно, какие из них останутся на всю жизнь.

"Это воспаление сердечной мышцы, нарушения ритма. Эти проблемы сохранятся на всю жизнь. Нарушения работы почек, проводится диализ", - рассказала о состоянии пациента педиатр, инфекционист ДКУБ Даце Завадска.

Говоря об отказе от прививок, она отметила, что обычно это "комбинация различных глупостей, например, что вакцины делают из зеленых мартышек и прививки меняют природу инфекций".

"К сожалению, эти решения принимаются взрослыми, которые сами привиты и защищены, а дети страдают", - говорит медик.

Охват вакцинацией от дифтерии латвийских детей хороший, но каждые десять лет необходима ревакцинация. Узнав о том, что в этой семье заболели дети, их знакомые захотели пройти ревакцинацию.

В Латвийском центре инфектологии также увеличилось количество людей, получающих ревакцинацию от дифтерии - каждый день на ревакцинацию приходят не менее 30 человек, сообщила главврач центра Байба Розентале.

(Lsm.lv)