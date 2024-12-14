Пьяный водитель, совершивший аварию со смертельным исходом, получил девять лет тюрьмы

Мужчина нарушил правила дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, в результате чего двоим потерпевшим нанесены телесные повреждения средней тяжести, а одному потерпевшему - тяжкие телесные повреждения, послужившие причиной смерти.

Объявив сокращенный приговор, суд признал обвиняемого в совершении названного выше преступного деяния и приговорил его к лишению свободы на девять лет и лишению прав управления транспортными средствами на десять лет.

Обвиняемый в июне нынешнего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,96 промилле алкоголя), управляя автомобилем Volvo, не принял во внимание интенсивность дорожного движения и видимость в направлении езды. Обвиняемый создал угрозу для других участников дорожного движения, так как своевременно не заметил, что водитель ехавшей впереди в том же самом направлении в одной с ним полосе автомашины Suzuki Samurai начал торможение. Обвиняемый своевременно не сбросил скорость, не затормозил и, продолжив ехать вперед, вызвал столкновение, в результате чего автомашину Suzuki Samurai отбросило на встречную полосу, где она врезалась в ехавший навстречу автомобиль Škoda Superb.

Автомашина, за рулем которой был обвиняемый, после столкновения продолжила движение вперед и взрезалась в ехавший впереди в том же направлении грузовой микроавтобус Peugeot Boxer.

В результате столкновения водителям автомашин Suzuki Samurai и Škoda Superb были нанесены телесные повреждения средней тяжести, а пассажиру Suzuki Samurai - тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, от которых он скончался.

"Управление транспортным средством в состоянии опьянения - это выбор самого водителя и осознанный поступок, который в каждом случае без исключений делит жизнь на два этапа - "до" и "после", причем жизнь "после" сопровождается наличием судимости за умышленное преступление, нередко из-за этого человек остается без работы, лишается прав, автомашины или с него взыскивают ее стоимость, в случае вызванного ДТП - это еще и требования возместить причиненный вред, взыскание компенсаций в пользу потерпевших и загубленные жизни", - заявил прокурор Пририжской прокуратуры Марис Гарьянис.