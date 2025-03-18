Бывший полицейский лишен латвийского гражданства

Служба государственной безопасности (СГБ) подтвердила, что инициировала лишение Челебия гражданства, поскольку имела информацию о том, что он получил гражданство России в дополнение к гражданству Латвии.

Челебий — бывший сотрудник полиции, которого однажды назвали одним из организаторов нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе, коллегу российского оппозиционера Алексея Навального.