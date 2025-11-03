Сегодня этот импульс заметно ослаб. Европа больше не задаёт темп в технологических инновациях — не из-за недостатка талантов или научных центров, а из-за иной проблемы: чрезмерно жёсткой регуляторной среды. Пока США стремительно продвигаются в области искусственного интеллекта, биотехнологий и космоса, а Китай делает ставку на масштабные инвестиции в «глубокие технологии», Европа всё чаще вязнет в бюрократии, осторожности и страхе перед риском.

От лаборатории прогресса к регуляторной сверхдержаве

За последние двадцать лет ЕС превратился из флагмана промышленной революции в мирового лидера по нормам и стандартам. Так называемый «Брюссельский эффект» — способность Евросоюза навязывать свои регуляции глобальному рынку — стал источником внешнего влияния. Однако внутри самих границ этот подход обернулся тормозом для собственных инноваций.

Главная причина — принцип предосторожности: технология должна быть признана полностью безопасной, прежде чем получит разрешение на использование. И хотя идея кажется разумной, на практике она превращается в ловушку. Вместо управления рисками Европа требует их полного устранения, фактически блокируя эксперименты ещё до их начала.

США — культура эксперимента, Европа — культура разрешений

В США преобладает философия «инноваций без разрешения»: пока изобретатель не причиняет явного вреда, он может действовать. В Европе же предприниматели вынуждены преодолевать регуляторные барьеры, доказывая отсутствие даже гипотетических угроз.

Это различие особенно заметно в сфере искусственного интеллекта. Принятый в 2024 году Акт ЕС об ИИ создаёт сложную систему классификации рисков и накладывает значительные расходы на соответствие нормам. Крупные корпорации могут позволить себе такие издержки, но для стартапов это становится непреодолимым барьером. В итоге количество AI-компаний в Европе снижается, инновационная активность падает, а специалисты переезжают в США и Китай.

По данным исследований, треть преподавателей и исследователей по искусственному интеллекту в американских университетах родом из Европы. В 2022 году 54% создателей крупнейших AI-моделей были из США, тогда как доля Германии — крупнейшего технологического игрока ЕС — составила лишь 3%.



Биотехнологии, энергетика, финансы — общая проблема

Проблема не ограничивается ИИ. Процесс одобрения ГМО в Европе остаётся одним из самых длительных в мире, а инновационные энергетические технологии сталкиваются с бюрократическими препонами.

Жёсткое трудовое законодательство и осторожные финансовые регуляции делают европейскую экономику негибкой. Стартапы в сферах с высоким риском и потенциалом роста теряют доступ к капиталу. Инвесторы избегают неопределённости, а сложная структура регулирования финансового рынка лишь усиливает этот эффект.

«Исход инноваций»: куда уходят таланты и капитал

Последствия чрезмерного регулирования становятся очевидны. Европа всё чаще становится местом, где рождаются идеи, но не масштабируются. Почти треть европейских стартапов-«единорогов» впоследствии переезжают в США, где легче привлекать инвестиции и развивать бизнес.

Статистика говорит сама за себя:

США контролируют 55% всех мировых «единорогов» и 75% их совокупной оценки;

на ЕС приходится менее 10% компаний и лишь 3% мировой стоимости;

венчурные инвестиции в Европе упали с 100 млрд долларов в 2021 году до 45 млрд в 2023-м, тогда как в США — 170 млрд;

в доле от ВВП венчурный капитал в США (0,21%) в пять раз выше, чем в ЕС (0,04%).

В «глубоких технологиях» ситуация ещё драматичнее: семь из десяти ведущих квантовых компаний базируются в США, и ни одной — в Европе. В области ИИ на долю Европы приходится всего 7% мировых инвестиций, тогда как США и Китай получают свыше 80%.

Сигналы тревоги: Европа теряет производительность

С 2015 года рост производительности труда в Европе составляет в среднем 0,7% в год — менее половины американского уровня и в девять раз ниже китайского. В 1995 году ЕС и США были на равных, сегодня Европа отстаёт почти на 20%. Этот разрыв напрямую угрожает конкурентоспособности и экономическому будущему региона.

Стареющее население, сокращающаяся рабочая сила и низкий темп роста не оставляют Европе права на бездействие. Континент рискует превратиться из фабрики идей в музей прошлого.

Выход есть: ослабить избыточное регулирование, поощрять риск и предпринимательство, расширить доступ к венчурному капиталу и реформировать трудовое и банкротное законодательство.

Экономист Милтон Фридман однажды отметил: «Великие достижения цивилизации пришли не из государственных бюро, а от отдельных людей, преследующих собственные интересы. История показывает: нет лучшего способа улучшить жизнь людей, чем продуктивная энергия, высвобождаемая свободным предпринимательством».

Чтобы вернуть себе место в авангарде прогресса, Европа должна вновь научиться доверять своим изобретателям и предпринимателям. Только риск, свобода и вера в инновации способны вернуть континенту лидерство в глобальной технологической гонке.