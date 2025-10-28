Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

© LETA 28 октября, 2025 14:15

Важно 0 комментариев

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

«Мы не подали заявок на приоритетное финансирование, заморозили зарплату омбудсмена и сэкономим на исследованиях более 161 тысячи евро. В наших архивах уже достаточно данных для анализа, есть и информация из других учреждений. Я за рациональное использование ресурсов», — подчеркнула Палкова.
Тем не менее около 40 тысяч евро останутся в резерве на случай, если срочно потребуется собрать новые данные. Кроме того, бюро планирует сократить количество командировок и перераспределить внутренние ресурсы, что позволит открыть две новые должности.

«Эти вакансии необходимы, потому что бюро получает дополнительные функции, включая вопросы, связанные с системами искусственного интеллекта и их рисками», — пояснила омбудсмен. Общий запрос Бюро омбудсмена из госбюджета на 2026 год составляет 3,43 миллиона евро.

На заседании также рассматривались бюджеты других общественных институтов.

По словам председателя Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, бюджет совета в 2026 году составит 4,07 миллиона евро — на полмиллиона меньше, чем в 2025-м. «Сокращение связано с перераспределением средств на выполнение требований Европейского акта о свободе медиа и снижением расходов на бесплатное эфирное вещание», — пояснил Аболиньш.


Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) также урежет бюджет — до 750 тысяч евро, что на 13% меньше, чем в этом году. По словам председателя Саниты Уплеи-Егермане, снижение связано с завершением финансирования проекта по объединению общественных СМИ.

Одновременно в 2026 году на выполнение общественного заказа в Latvijas Sabiedriskais Medijs (LSM) планируется направить 61,4 миллиона евро — на 24% больше, чем в этом году. Ещё около 10 миллионов будут выделены на закупку телестанций и передвижных комплексов.

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

