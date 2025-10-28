Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

«Мы не подали заявок на приоритетное финансирование, заморозили зарплату омбудсмена и сэкономим на исследованиях более 161 тысячи евро. В наших архивах уже достаточно данных для анализа, есть и информация из других учреждений. Я за рациональное использование ресурсов», — подчеркнула Палкова.

Тем не менее около 40 тысяч евро останутся в резерве на случай, если срочно потребуется собрать новые данные. Кроме того, бюро планирует сократить количество командировок и перераспределить внутренние ресурсы, что позволит открыть две новые должности.

«Эти вакансии необходимы, потому что бюро получает дополнительные функции, включая вопросы, связанные с системами искусственного интеллекта и их рисками», — пояснила омбудсмен. Общий запрос Бюро омбудсмена из госбюджета на 2026 год составляет 3,43 миллиона евро.

На заседании также рассматривались бюджеты других общественных институтов.

По словам председателя Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, бюджет совета в 2026 году составит 4,07 миллиона евро — на полмиллиона меньше, чем в 2025-м. «Сокращение связано с перераспределением средств на выполнение требований Европейского акта о свободе медиа и снижением расходов на бесплатное эфирное вещание», — пояснил Аболиньш.



Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) также урежет бюджет — до 750 тысяч евро, что на 13% меньше, чем в этом году. По словам председателя Саниты Уплеи-Егермане, снижение связано с завершением финансирования проекта по объединению общественных СМИ.

Одновременно в 2026 году на выполнение общественного заказа в Latvijas Sabiedriskais Medijs (LSM) планируется направить 61,4 миллиона евро — на 24% больше, чем в этом году. Ещё около 10 миллионов будут выделены на закупку телестанций и передвижных комплексов.