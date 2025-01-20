Байден превентивно помиловал ряд видных оппонентов Трампа

Уходящий со своего поста 46-й президент США Джо Байден в последние несколько часов своего президентства в понедельник, 20 января, подписал указы о помиловании бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала ВС США в отставке Марка Милли, которого Дональд Трамп обвинял в госизмене из-за неисполнения его распоряжений; экс-главы Института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19; бывшего члена Конгресса США Лиз Чейни и видных конгрессменов-демократов из комитета Палаты представителей, которые добивались привлечения Трампа к ответственности в связи с захватом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

"Выдача этих помилований не должна восприниматься как признание того, что кто-либо из них совершил какое-либо правонарушение, и не должна быть истолкована как признание вины за какое-либо преступление", - говорится в заявлении Байдена. Как отмечает агентство AFP, такое решение было принято с целью защитить помилованных от потенциальной мести Трампа, который 20 января вступает в должность 47-го президента США.

AFP пишет, что Байден перед своим уходом с президентской должности воспользовался правом на помилования "самым непроверенным способом": он помиловал тех, кто даже не находился под следствием. Речь идет о так называемом превентивном помиловании - на данный момент против никого из этих лиц не ведется уголовного расследования, а потому теперь и не сможет быть открыто. Это решение может стать основой для "еще более широкого использования помилования Трампом и будущими президентами", отмечает агентство.

Незадолго до окончания своих президентских полномочий Джо Байден помиловал 39 преступников и сократил сроки заключения почти 1500 нарушителям закона. "Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов", - пояснил он свое решение 12 декабря 2024 года, добавив, что ему выпала честь "помиловать людей, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию". В Белом доме уточнили, что этот акт помилования стал крупнейшим в современной истории Соединенных Штатов.

1 декабря президент США официально помиловал своего сына 54-летнего Хантера Байдена. "Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно", - говорилось в заявлении, опубликованном от имени главы государства на сайте Белого дома. До этого Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем своего сына.