Администрация Трампа уволила юристов министерства юстиции, работавших над делами против Трампа — пресса

В письме исполняющего обязанности министра юстиции Джеймса Макгенри говорится, что новое руководство министерства не может положиться на уволенных сотрудников в деле проведения в жизнь планов нового президента.

«Вы играли заметную роль в преследовании президента Трампа. Для нормального функционирования власти критически важно, чтобы вышестоящие должностные лица доверяли их подчиненным. Учитывая вашу заметную роль в преследовании президента, я считаю, что руководство министерства не может доверять вам в добросовестном проведении в жизнь повестки президента», — цитирует письмо Макгенри телекомпания CNN.

Макгенри, по имеющимся у журналистов сведениям, разослал письмо в понедельник, и его адресаты были уволены немедленно, «со дня».

Спецпрокурор Смит: доказательств против Трампа хватало для приговора по делу о выборах 2020 года

Как поясняют корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне, уволенные юристы входили в команду бывшего спецпрокурора Джека Смита, которая расследовала два дела против Трампа: о ненадлежащем обращении с секретными документами и о предполагаемой попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Дональд Трамп обещал немедленно уволить Джека Смита, как только вернется на пост президента, но Смит сам подал в отставку до инаугурации Трампа.

По делам, расследованием которых он руководил, Трампу были предъявлены официальные обвинения — а тот заявил, что не признает вину.

После победы Трампа на ноябрьских выборах президента США дела были закрыты: прокуроры объяснили, что министерство юстиции не имеет полномочий вести дела против действующего президента.

Кто именно из команды Джека Смита уволен, пока не известно.

Многие из его сотрудников были профессиональными юристами, следователями по делам, связанным с коррупцией и вопросами национальной безопасности, работали при разных президентских администрациях и были просто назначены в команду спецпрокурора.

«Увольнять следователей за дела, на которые они назначены, просто неприемлемо. Это значит пойти против верховенства закона, против демократии», — заявила бывший окружной прокурор Джойс Вэнс в эфире NBC News.