Iepriekš bija apstiprināti 67 bojāgājušie — gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kas gāja bojā drūzmā. Ārkārtas palīdzības dienesti turpina jūrā meklēt iespējamos upurus.
Spānijas raidorganizācija RTVE, atsaucoties uz varasiestādēm, piektdien ziņoja, ka lielākā daļa bojāgājušo ir noslīkuši, mēģinot peldēt no Marokas uz eksklāvu.
Fotogrāfijās un televīzijas kadros bija redzami daudzi peldriņķi un automašīnu riepas, ko cilvēki izmantoja, mēģinot sasniegt Seutu no Marokas piekrastes pilsētas Fnidekas. Citi bija pārkāpuši pāri robežžogam.
Oficiālās aplēses liecina, ka šonedēļ — galvenokārt trešdien un ceturtdien — eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 000 līdz 60 000 cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā.
RTVE ziņoja, ka nedēļas nogalē Seutā joprojām ierodas vairāki simti cilvēku.
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