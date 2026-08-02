Dzīvojamo telpu īres kompensācijās izmaksāti 13 732,98 eiro, bet transporta izdevumu kompensācijās — 8686,55 eiro.
Lielākās kopējās kompensācijas jūnijā saņēmis Artūrs Butāns (NA), kuram izmaksāti 934,53 eiro, kam seko Līga Kļaviņa (ZZS) ar 928,35 eiro, Ramona Petraviča (LPV) ar 903,97 eiro, Viktorija Pleškāne (LPV) ar 900,48 eiro un Anita Brakovska (ZZS) ar 886,04 eiro. Tāpat starp lielākajiem kompensāciju saņēmējiem bija Jānis Skrastiņš (JV), kuram izmaksāti 839,44 eiro, un Jānis Vucāns (ZZS) ar 837,02 eiro.
Vislielākās dzīvokļu īres kompensācijas jūnijā saņēmusi Līga Kozlovska (ZZS) — 800 eiro, kā arī Līga Kļaviņa (ZZS) — 780 eiro, Ramona Petraviča (LPV) — 750 eiro, Artūrs Butāns (NA) — 750 eiro un Mārcis Jencītis (LPV) — 720 eiro.
Savukārt lielākās transporta izdevumu kompensācijas izmaksātas Anitai Brakovskai (ZZS) — 486,04 eiro, Edgaram Putram (AS) — 452,15 eiro, Atim Labucim (LPV) — 426,53 eiro, Viktorijai Pleškānei (LPV) — 400,48 eiro un Jānim Vucānam (ZZS) — 397,02 eiro.
Parlamenta deputātu kompensācijām jūnijā piešķirtā kopējā norma sasniedza 66 751 eiro, taču faktiski izmaksāti 22 419,53 eiro jeb aptuveni trešdaļa no pieejamā apmēra.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas «griestus» (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā no visiem 100 deputātiem 58 deputāti nebija saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā — Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.
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