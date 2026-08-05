Viņš akcentēja, ka patlaban darba grupa vērtē SIF audita rezultātus, kas kultūras ministram tiks iesniegti 17. augustā. Pēc Puntuļa paustā, viņš tos vērtēs, un Ministru kabinetā tiks iesniegts informatīvais ziņojums.
Kultūras ministrs atzīmēja, ka, neanalizējot audita rezultātus detalizētāk, viņš jau patlaban redz vajadzību pēc uzlabojumiem, vadoties no savas pieredzes, strādājot SIF Padomē.
Jau ziņots, ka Kultūras ministrija (KM) vēl iepriekšējās valdības laikā ir izveidojusi starpnozaru darba grupu SIF funkciju, administrēto atbalsta programmu un investīciju efektivitātes audita izvērtēšanai.
Zaļo un zemnieku savienības politiķi pērn rosināja apsvērt SIF likvidēšanu. Savukārt «Progresīvo» Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs 2025. gada novembrī informēja, ka toreizējās koalīcijas partijas ir panākušas vienošanos par SIF saglabāšanu, tomēr paredzēts veikt SIF funkciju auditu un administratīvo izmaksu izvērtēšanu.
SIF ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001. gadā. Tas nodrošina sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.
Savukārt šī gada jūlijā KM parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš atzīmēja, ka SIF auditā tiek izskatīti četri fonda turpmākās darbības scenāriji. Pēc viņa paustā, visi paredz lielākas vai mazākas izmaiņas, tostarp viens no scenārijiem paredz SIF likvidāciju.
KM parlamentārais sekretārs iepriekš klāstīja, ka notiek aktīvs darbs pie visām četrām versijām, un augusta beigās kultūras ministrs nāks ar visu versiju detalizāciju. Tad kopā ar partneriem arī tiks izlemts, kuru no šiem scenārijiem īstenot, atzina Āboliņš.
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