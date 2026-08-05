Remontdarbi sāksies no pirmdienas, 10. augusta, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un arī 1. trolejbusa maršruts tiks slēgts pirmdien.
Šī maršruta pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo 1. trolejbusa maršruts šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, norāda «Rīgas satiksme».
Tāpat kā alternatīvu iespējams izmantot 20. autobusa maršrutu, kas no Pētersalas ielas caur pilsētas centru kursē līdz Matīsa, Avotu un Valmieras ielas krustojumam, nodrošinot nokļūšanu iespējami tuvu 1. trolejbusa maršrutam.
Ņemot vērā izmaiņas satiksmes organizācijā, tiks ierobežota arī automašīnu novietošana Ģertrūdes ielas pašvaldības maksas autostāvvietās, kuras apsaimnieko «Rīgas satiksme».
Būvdarbu laikā rīdziniekiem, kuriem ir Iedzīvotāja atļauja attiecīgajā teritorijā, var tikt ierobežotas iespējas novietot automašīnu, un ierastā autostāvvieta īslaicīgi var nebūt pieejama. Šādos gadījumos iedzīvotāja atļauja dod tiesības izmantot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir deklarēta personas dzīvesvietas adrese, kā arī šim ielas posmam labajā un kreisajā pusē piegulošajos kvartālos ierīkotajās maksas autostāvvietās tās pašas vai zemākas tarifu zonas teritorijā.
Ja konkrētajā vietā automašīnu novietot nav iespējams, iedzīvotāja atļauja ļauj izmantot arī citu pieejamo maksas autostāvvietu kādā no atļaujā norādītajiem ielu posmiem.
Kā ziņots, Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1 243 373 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. No tām 251 630 eiro finansē SIA «Rīgas ūdens», bet 991 743 eiro — Rīgas pašvaldība.
Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt sešos mēnešos.
Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūrvēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velonovietnes un veidojot jaunus koku stādījumus.
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