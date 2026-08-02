Iepriekš aģentūra LETA vēstīja, ka lietā iesaistīts atkritumu un otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmums SIA «Re Cikls».
Pret uzņēmumu sākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu.
Lietā apsūdzēti divi vīrieši — Vladimirs Zeļenskis un Mikus Vilsons.
Prokuratūra iepriekš informēja, ka krimināllietā apsūdzēts uzņēmuma valdes loceklis un viņa pilnvarotā persona — par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, radot būtisku kaitējumu.
Uzņēmumam nebija atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai un nebija tiesību veikt nekādas atkritumu apsaimniekošanas darbības. Neskatoties uz to, laika posmā no 2018. gada 14. marta līdz 2022. gada 31. maijam uzņēmuma teritorijā nelikumīgi apglabātas 3648 tonnas pārtikas atkritumu, apgalvo izmeklētāji.
Tādējādi valstij nodarīts mantisks kaitējums 1,85 miljonu eiro apmērā un radīts kaitējums videi, veicinot pastiprinātus riskus grunts un gruntsūdeņu piesārņojumam, norāda prokuratūra.
«Re Cikls» reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 500 000 eiro, liecina «Firmas.lv» informācija.
Kompānijas «Re Cikls» vienīgā īpašniece kopš 2019. gada vasaras ir SIA «Fēnikss finanses», kuras īpašnieks savukārt kopš 2025. gada pavasara ir Artis Cīrulis, taču no 2019. gada jūlija beigām līdz 2025. gada 20. aprīlim «Fēnikss finanses» vienīgais īpašnieks bija Zeļenskis, bet pirms tam — no «Fēnikss finanses» dibināšanas brīža līdz 2019. gada jūlija beigām — kompānijas vienīgais īpašnieks bija Vilsons.
Zeļenskis bija «Re Cikls» valdes loceklis no 2019. gada 14. augusta līdz 2025. gada 23. maijam, savukārt Vilsons — no 2014. gada 28. maija līdz 2018. gada 14. martam.
Ar zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas pieprasījumu 2022. gadā uzņēmumam piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijas darbībām.
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