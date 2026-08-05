Uzņēmumā aģentūrai LETA pavēstīja, ka saskaņā ar publiskajai apspriešanai 2026. gada jūnijā nodotajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā obligātā Latvijā radītas mūzikas daļa radio programmās tiktu ieviesta pakāpeniski — 10% no 2028. gada 1. janvāra, 20% no 2029. gada un 30% no 2030. gada. Vienlaikus daļai komercradio apraides atļauju ir spēkā esoši nosacījumi līdz pat 2030. gadam.
Likumprojekta anotācijā prognozēts, ka pēc pilnas 30% kvotas ieviešanas papildu atlīdzība visiem Latvijas autoriem un izpildītājiem kopā pieaugtu līdz 208 502 eiro gadā. Vienlaikus radio reklāmas tirgus Latvijā ik gadu veido aptuveni 12 miljonus eiro.
«Mēs neapstrīdam mērķi — lai Latvijas autori pelna vairāk. Taču nav samērīgi riskēt ar aptuveni 12 miljonu eiro radio reklāmas tirgu, lai iegūtu ap 200 000 eiro papildu atlīdzībās. Tas nav līdzsvarots risinājums,» uzsver «EHR mediju grupas» valdes priekšsēdētājs Guntars Traubergs.
Uzņēmumā uzskata, ka papildu izaicinājums ir tas, ka kvota būtu jāizpilda arī laikā no plkst. 7 līdz 20, kad radio klausās visvairāk cilvēku. Vienlaikus autortiesību un blakustiesību atlīdzības netiek diferencētas pēc raidīšanas laika — atlīdzība par vienu atskaņojumu dienas aktīvākajā laikā nav lielāka nekā naktī.
«EHR mediju grupas» ieskatā vienots regulējums visām radiostacijām neņem vērā to atšķirīgos formātus un auditorijas. Tas var radīt situāciju, kurā cieš arī stacijas, kas jau šobrīd lielāko vai visu ēteru velta Latvijas mūzikai, norāda uzņēmumā.
Uzņēmums uzskata, ka lielākais risks ir klausītāju paradumu maiņa. Proti, ja radio saturs kļūs mazāk atbilstošs konkrētās stacijas auditorijas gaumei, klausītāji, visticamāk, nepāries uz citu Latvijas radiostaciju, bet izvēlēsies starptautiskas straumēšanas platformas, piemēram, «Spotify», kur katrs pats nosaka, cik daudz Latvijas mūzikas klausīties.
Tāpat uzņēmumā apgalvo, ka diskusijās bieži kā piemērs tiek minēta Igaunija, tomēr, pēc «EHR mediju grupas» paustā, tur vietējās mūzikas prasības netiek noteiktas ar vienotu procentu visām radiostacijām. Tās tiek individuāli iestrādātas katras apraides atļaujas nosacījumos, ņemot vērā stacijas formātu, mērķauditoriju un programmas koncepciju.
Kā alternatīvu «EHR mediju grupa» rosina kvotu piemērot radio grupas, nevis katras radiostacijas līmenī.
«EHR mediju grupa» aicina izvēlēties tādu regulējumu, kas vienlaikus veicina Latvijas mūzikas popularitāti un saglabā komercradio konkurētspēju. Uzņēmuma ieskatā ilgtermiņā Latvijas mūzikai vajadzīgi vairāk klausītāju un vairāk starptautisku panākumu, nevis tikai lielāks obligātais īpatsvars radio ēterā.
Jau vēstīts, ka šā gada februārī tika izveidota darba grupa Latvijā radītas mūzikas īpatsvara palielināšanai radiostacijās.
Tāpat ziņots, ka vairāki Latvijas mūzikas nozares pārstāvji atklātā vēstulē aprīlī aicināja Saeimas deputātus atbalstīt priekšlikumu palielināt Latvijā radītās mūzikas īpatsvaru komercradio ēterā, nosakot kvotas, kā tas ir citās valstīs, tomēr pret to iebilda gan «Radio SWH», gan Latvijas Raidorganizāciju asociācija.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.