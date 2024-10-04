Золотая осень: прогноз на первую неделю октября

В ночь на субботу на большей части страны небо прояснится, температура воздуха понизится до -2...+5 градусов, местами образуется туман. Похожая температура ожидается и в воскресенье ночью и утром. Заморозки возможны во всех регионах страны.

В выходные прогнозируется слабый ветер, солнце временами будет скрываться за облаками, в субботу местами на побережье пройдет дождь. Температура воздуха днем поднимется до +10...+14 градусов.

Ожидается, что в понедельник местами в восточной части страны будут идти дожди, а во вторник осадки возможны в некоторых районах Курземе. Температура воздуха существенно не изменится.

Согласно текущим прогнозам, в середине и во второй половине следующей недели по всей стране временами будут идти дожди, немного усилится южный ветер. Температура воздуха ночью будет в основном не ниже +8...+13 градусов, днем воздух местами прогреется до +15...+17 градусов.