Агрессия России в Украине, наилучшие пути проблема конкурентоспособности европейской промышленности и миграция стали одними из многих предметов разногласий.

Венгерский премьер назвал реакцию ЕС на войну на Украине «плохо спланированной и плохо реализованной» и призвал Европу возобновить общение с Кремлём, что Орбан сам пытался сделать в ходе визита в Москву в июле:

«Европейский союз проводит ошибочную политику, когда речь заходит об этой войне. Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту проигрышную стратегию», — заявил Орбан.

Председатель Еврокомиссии, в свою очередь, обратила особое внимание на московскую поездку Орбана: «Всё ещё есть те, кто винит в этой войне не напавшего, а тех, на кого напали, не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины. Я хочу спросить их: стали бы они обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков за советские репрессии 1968 года? Народ Украины — борцы за свободу, как и герои, освободившие Центральную и Восточную Европу от советской власти».

Орбан остро отреагировал на это сравнение, назвав его ошибочным и заявив, что Венгерское восстание 1956 года «не имеет ничего общего» с сопротивлением Украины российским войскам.

«В прошлом Еврокомиссия была гарантом договоров, была нейтральным органом. Её задача состояла в том, чтобы отложить политические дебаты в сторону и урегулировать разногласия правовым путем, но теперь всё изменилось. Вместо того чтобы быть гарантом соглашений, это теперь политический орган, политическое оружие», — добавил он, обращаясь непосредственно к фон дер Ляйен.

Орбан выходит на сцену

Орбан, чья страна по ротации председательствует в Совете ЕС, открыл свою речь словами о том, что Евросоюз должен измениться, поскольку он переживает «самый непростой период» в своей истории.

Премьер-министр высказал опасения по поводу экономического застоя в блоке и призвал к решительным действиям по повышению конкурентоспособности и сокращению отрыва от США и Китая, в соответствии с выводами сентябрьского доклада Марио Драги.

Затем он обрушился на «Зелёный курс» фон дер Ляйен за то, что при его разработке не учитывались интересы промышленности, и напрямую обвинил в вялом росте ЕС и высоких ценах на энергоносители общую стратегию отказа от российских энергоносителей.

Орбан также осудил то, что он назвал «удушающими торговыми ограничениями», намекая на тарифы на китайские электромобили. ЕС утвердил на прошлой неделе после напряженных обсуждений, в ходе которых Венгрия решительно выступала против.

Но если о вопросах экономики и климата премьер говорил относительно спокойно, то, затронув тему нелегальной миграции, он резко повысил градус дискуссии, заявив (не приведя конкретных доказательств) что прибытие просителей убежища из стран с низким уровнем дохода «усиливает антисемитизм, насилие в отношении женщин и гомофобию». На этой франзе евродепутаты освистали Орбана, правительство которого частично лишилось средств ЕС как раз за принятие анти-ЛГБТ-закона.

Для решения проблемы он предложил ЕС сосредоточиться на создании лагерей для мигрантов за пределами территории Евросоюза. По его словам, в ЕС следует пускать только тех, чьи просьбы были одобрены:

«Без экстерриториальных лагерей мы не сможем защитить европейцев от нелегальной миграции. Другие варианты, откровенно говоря, — просто иллюзия».

Идея перевода миграционных процедур за пределы блока получает всё большую поддержку в последнее время. В мае 15 стран ЕС подписали письмо с предложением дать ход подобным проектам, хотя они вызывают споры из-за потенциальных нарушений прав человека.

Фон дер Ляйен отвечает

В своем ответе Урсула фон дер Ляйен сосредоточилась на противоречиях в заявлениях Орбана.

В области экономики, по мнению главы Еврокомиссии, Венгрия «движется в прямо противоположном направлении» от того, что предлагал премьер: «удаляясь от единого рынка», повышая налоги на деятельность европейских компаний и вводя ограничения на экспорт:

«Как можно доверять европейскому бизнесу, если правительство проводит произвольные проверки или блокирует выдачу разрешений, если государственные контракты достаются в основном небольшой группе бенефициаров? Это создаёт неопределенность и подрывает доверие инвесторов».

Говоря об энергетике, она защищала свою политику по снижению зависимости от Москвы и обвинила Венгрию в погоне за «альтернативными способами» покупки российских энергоносителей.

Сейчас Будапешт по-прежнему получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

«Россия неоднократно доказывала, что она — просто ненадёжный поставщик. Поэтому больше не может быть никаких оправданий. Тот, кто хочет обеспечить европейскую энергетическую безопасность, должен внести собственный вклад», — заявила фон дер Ляйен.

Говоря о миграции, она осудила правительство Орбана за упрощение выдачи ВНЖ россиянам и белорусам, равно как и за подписание соглашения о безопасности с Пекином, которое позволяет китайским полицейским действовать в Венгрии — правозащитники опасаются, что в поисках беглых китайских диссидентов.

«Мы все хотим улучшить защиту наших внешних границ. Но мы добьёмся успеха только если будем вместе бороться с организованной преступностью и проявлять солидарность между собой. Что касается того, кого пускать в страну: как может быть, что венгерское правительство приглашает российских граждан в наш Союз без дополнительных проверок безопасности? Это делает новую венгерскую визовую схему угрозой безопасности не только для Венгрии, но и для всех стран ЕС. И как может быть, чтобы венгерское правительство разрешило китайской полиции действовать на своей территории? Это не защита суверенитета Европы. Это открытая дверь для иностранного вмешательства».