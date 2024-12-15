Нацобъединение возглавит Илзе Индриксоне

За нее проголосовали 243 делегата съезда, против были 25, четыре бюллетеня были недействительными.

На конгрессе были внесены также изменения в устав партии - теперь председателя будут избирать на два года, а не на один, как было ранее.

Утверждено также новое правление партии, в котором будут работать Индриксоне, Угис Митревицс, Янис Витенбергс, Наурис Пунтулис, Инара Мурниеце, Янис Грасбергс, Эдмунд Тейрумниекс, Эдгар Кристапс Рупейкс, Артур Бутанс, Янис Домбрава, Райвис Дзинтарс, Рихард Колс, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Имантс Парадниекс, Эдвард Ратниекс и Роберт Зиле.

Индриксоне в своей речи после избрания на пост председателя подчеркнула необходимость укреплять экономику Латвии.

"Латвия - наш дом, где сила кроется и в богатствах культуры, и в людях, которые здесь живут и работают. Наше национальное наследие и латышский язык - основа, обеспечивающая нашу идентичность и гордость быть латышами", - сказала она.

Как уже сообщалось, в нынешнем году многолетний руководитель партии Райвис Дзинтарс не стал выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, но изъявил готовность работать в ее правлении.

В начале ноября Дзинтарс в соцсетях написал, что сдал экзамен и получил сертификат, дающий ему право вести практику по гештальт-терапии.

Индриксоне подчеркнула, что смена руководства партии не связана с расколом. По ее оценке, это будет шаг по направлению к тому, чтобы Нацобъединение стало ведущей партией и возглавило правительство.