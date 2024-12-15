Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 15. Декабря Завтра: Hanna, Jana, Johanna

Telegram-каналы: Грозный подвергся атаке беспилотников

© Deutsche Welle 15 декабря, 2024 12:45

Важно

Украинские дроны атаковали базы ОМОНа и 2-го полка ППС МВД Чечни в Грозном, пишут Telegram-каналы со ссылкой на горожан. Официальных подтверждений этого пока нет.

Город Грозный утром в воскресенье, 15 декабря, подвергся атаке украинских беспилотников,  сообщили Telegram-каналы со ссылкой на жителей столицы Чечни. Так, оппозиционный чеченский канал NIYSO выложил несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлен момент удара. "Помимо базы ОМОНа и 2-го полка (ППС МВД Чечни. - Ред.), дрон также упал на военную базу, откуда обычно отправляют в Украину людей. Располагается она рядом с территорией бывшей 9-й городской больницы", - говорится в одном из сообщений.

Несколькими часами ранее NIYSO опубликовал видео медленно летящего над Грозным дрона, по которому, судя по всему, ведется стрельба из автомата. Аналогичную запись без указания источника выложил в своем Telegram-канале журналист Александр Невзоров.

Со своей стороны Telegram-канал "Осторожно, новости" тоже сообщил со ссылкой на местных жителей, что "целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк".

12 декабря в Грозном беспилотник атаковал казармы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова - полка МВД РФ в Чечне. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что беспилотник был сбит в воздухе, в результате чего он взорвался, повредив крышу здания и выбив стекла, а также вызвав небольшое возгорание.

Атаки БПЛА на регионы России

Тем временем министерство обороны РФ передало утром 15 декабря в Telegram, что за ночь дежурными силами ПВО было уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: "13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей". Об атаке на Грозный в сообщении не упоминается.

(Фото иллюстративное.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
1 реакций
1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Видземской возвышенности выпало 20 см снега; синоптики обещают, что все это растает за неделю

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

На метеостанции в Зосены в воскресенье, 15 декабря, в 13:00 снежный покров достиг 13 см толщины, а посты местных жителей в соцсетях свидетельствуют о том, что в других местах на Видземской возвышенности выпало целых 20 см снега.

На метеостанции в Зосены в воскресенье, 15 декабря, в 13:00 снежный покров достиг 13 см толщины, а посты местных жителей в соцсетях свидетельствуют о том, что в других местах на Видземской возвышенности выпало целых 20 см снега.

Читать
Загрузка

В Ирландии судят женщину из Латвии за нападение на работника гостиницы

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Женщина из Латвии предстала перед окружным судом в городе Порт-Лиише в связи с инцидентом в гостинице у стойки регистратора, сообщает со ссылкой на Laois Live портал Baltic Ireland.

Женщина из Латвии предстала перед окружным судом в городе Порт-Лиише в связи с инцидентом в гостинице у стойки регистратора, сообщает со ссылкой на Laois Live портал Baltic Ireland.

Читать

Вот и пустила пожить родственников: экс-директор 1-го медицинского колледжа предстала перед судом

Важно 13:28

Важно 0 комментариев

Уголовное дело, по которому обвиняется в злоупотреблении служебным положением бывший директор Рижского 1-го медицинского колледжа Инесе Бунга и ряд других лиц, Рижский городской суд продолжит рассматривать 14 марта 2025 года в 11:00, как выяснило агентство LETA в суде.

Уголовное дело, по которому обвиняется в злоупотреблении служебным положением бывший директор Рижского 1-го медицинского колледжа Инесе Бунга и ряд других лиц, Рижский городской суд продолжит рассматривать 14 марта 2025 года в 11:00, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать

С января в Риге изменится расписание троллейбусного и четырех автобусных маршрутов; каких именно?

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, с 6 января вносятся изменения в расписания 34-го троллейбуса, 28-го, 30-го, 32-го и 43-го автобусов, о чем агентству LETA сообщило предприятие Rīgas satiksme.

Чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, с 6 января вносятся изменения в расписания 34-го троллейбуса, 28-го, 30-го, 32-го и 43-го автобусов, о чем агентству LETA сообщило предприятие Rīgas satiksme.

Читать

Медведев: РФ может включить в себя еще больше регионов

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

В пример "интеграции" регионов зампредседателя Совбеза РФ привел захват и аннексию регионов на востоке Украины.

В пример "интеграции" регионов зампредседателя Совбеза РФ привел захват и аннексию регионов на востоке Украины.

Читать

Президентские выборы в Грузии: коллегия проголосовала за бывшего футболиста Михаила Кавелашвили

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта», был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, которые не признает ни оппозиция, ни действующий президент Саломе Зурабишвили.

Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта», был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, которые не признает ни оппозиция, ни действующий президент Саломе Зурабишвили.

Читать