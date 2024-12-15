Хотя, как признает Гулбис, в Латвии риск не так велик, как в других странах, лишняя предосторожность не помешает. "В западной цивилизации уже произошло то, чего мы в Латвии еще не испытали - все же иммигранты из Северной Африки и других мусульманских стран прибыли. Мы не знаем, сколько там ячеек терроризма, но думаю, что достаточно много, и эти риски в Германии, Великобритании, Бельгии и Голландии столь высоки, как никогда не бывало в Европе", - рассуждает он в программе Preses klubs на TV24.

"Где-то они, политики, сами в этом виноваты, политика Ангелы Меркель в этом тоже виновата. Я понимаю, со слов наших служб безопасности, что у нас эти риски низкие и рождественские базарчики не будут огораживать бетонными блоками, но я призываю жителей быть внимательными, давайте помнить, что война в Украине идет, а что там ГРУ надумало насчет стран Балтии, никто из нас не знает".

Бывший министр сам неохотно посещает такие мероприятия: "Мне вообще не нравятся места большого скопления людей, я и своим родственникам говорю, чтобы они не ходили туда, потому что там самый большой риск как угрозы террора, так и другого негатива".