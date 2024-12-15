Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 15. Декабря Завтра: Hanna, Jana, Johanna

Экс-министр внутренних дел советует посетителям рождественских базарчиков быть внимательными (1)

TV24 15 декабря, 2024 18:10

Важно 1 комментариев

Говоря о безопасности и угрозе терроризма в местах сбора больших масс людей, в том числе на рождественских базарчиках, предприниматель и экс-глава МВД Марис Гулбис призывает людей быть внимательными.

Хотя, как признает Гулбис, в Латвии риск не так велик, как в других странах, лишняя предосторожность не помешает. "В западной цивилизации уже произошло то, чего мы в Латвии еще не испытали - все же иммигранты из Северной Африки и других мусульманских стран прибыли. Мы не знаем, сколько там ячеек терроризма, но думаю, что достаточно много, и эти риски в Германии, Великобритании, Бельгии и Голландии столь высоки, как никогда не бывало в Европе", - рассуждает он в программе Preses klubs на TV24.

"Где-то они, политики, сами в этом виноваты, политика Ангелы Меркель в этом тоже виновата. Я понимаю, со слов наших служб безопасности, что у нас эти риски низкие и рождественские базарчики не будут огораживать бетонными блоками, но я призываю жителей быть внимательными, давайте помнить, что война в Украине идет, а что там ГРУ надумало насчет стран Балтии, никто из нас не знает".

Бывший министр сам неохотно посещает такие мероприятия: "Мне вообще не нравятся места большого скопления людей, я и своим родственникам говорю, чтобы они не ходили туда, потому что там самый большой риск как угрозы террора, так и другого негатива".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В воскресенье вечером Рига стоит в пробках; много желающих увидеть фирменный грузовик Coca-Cola (1)

Важно 17:44

Важно 1 комментариев

По наблюдениям агентства LETA, основательные пробки образовались во многих местах.

По наблюдениям агентства LETA, основательные пробки образовались во многих местах.

Читать

Нацобъединение возглавит Илзе Индриксоне (1)

Важно 17:07

Важно 1 комментариев

Сегодня на ежегодном съезде Нацобъединения новым председателем партии избрали бывшего министра экономики и депутата Сейма Илзе Индриксоне.

Сегодня на ежегодном съезде Нацобъединения новым председателем партии избрали бывшего министра экономики и депутата Сейма Илзе Индриксоне.

Читать

Время торговли алкоголем хотят еще ограничить; отраслевой эксперт — о том, почему это не работает (1)

Важно 16:50

Важно 1 комментариев

9 апреля 2024 года комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, которыми вводятся новые ограничения времени для торговли алкоголем - с понедельника по субботу его можно будет продавать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

9 апреля 2024 года комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, которыми вводятся новые ограничения времени для торговли алкоголем - с понедельника по субботу его можно будет продавать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

Читать

Предпраздничная неделя начнется с осадков и порывистого ветра; ночью объявят оранжевое предупреждение (1)

Важно 16:23

Важно 1 комментариев

Сайт и приложение оперативных служб Латвии 112.lv сообщают об оранжевом предупреждении, вступающем в силу 16 декабря, во второй половине ночи.

Сайт и приложение оперативных служб Латвии 112.lv сообщают об оранжевом предупреждении, вступающем в силу 16 декабря, во второй половине ночи.

Читать

В Ирландии судят женщину из Латвии за нападение на работника гостиницы (1)

ЧП и криминал 15:59

ЧП и криминал 1 комментариев

Женщина из Латвии предстала перед окружным судом в городе Порт-Лиише в связи с инцидентом в гостинице у стойки регистратора, сообщает со ссылкой на Laois Live портал Baltic Ireland.

Женщина из Латвии предстала перед окружным судом в городе Порт-Лиише в связи с инцидентом в гостинице у стойки регистратора, сообщает со ссылкой на Laois Live портал Baltic Ireland.

Читать

Telegram-каналы: Грозный подвергся атаке беспилотников (1)

Мир 14:45

Мир 1 комментариев

Украинские дроны атаковали базы ОМОНа и 2-го полка ППС МВД Чечни в Грозном, пишут Telegram-каналы со ссылкой на горожан. Официальных подтверждений этого пока нет.

Украинские дроны атаковали базы ОМОНа и 2-го полка ППС МВД Чечни в Грозном, пишут Telegram-каналы со ссылкой на горожан. Официальных подтверждений этого пока нет.

Читать