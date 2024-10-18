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Зеленский: Вступление в НАТО поднимет моральный дух ВСУ

Euronews 18 октября, 2024 20:17

Мир 0 комментариев

 Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

Украинский президент сравнил продолжающиеся дебаты о возможности приглашения его страны в Североатлантический альянс с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине ЗРК Patriot или истребителей F-16, когда западные лидеры сначала отказывались, а потом постепенно приходили к согласию. "Реакция на "план победы" точно такая же, как на Patriot, F-16 <...>  Но мы должны это сделать. Только так мы сможем выжить", - заявил Зеленский в интервью FТ, добавив, что война не закончится, пока российский президент Владимир Путин "не почувствует, что должен закончить". "А он понимает только силу", - подчеркнул президент Украины.

Киев подал заявку на вступление в НАТО в 2022 году, после полномасштабного вторжения России, напоминает FТ. Вопреки тому, что многие из 32 стран-участниц НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, в частности, США и Германия выступают против официального приглашения Киева к вступлению, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией. "Это (вступление Украины в НАТО. - Ред.) зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство из них на нашей стороне. Но мы должны оказать давление на других", - сказал Зеленский в интервью.

Генсек НАТО не озвучил сроки приема Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя двумя днями ранее на пресс-конференции в Брюсселе возможность ускоренного вступления Украины в альянс, сослался на резолюцию предыдущего саммита НАТО в Вашингтоне, но не стал называть конкретных сроков.

"НАТО в Вашингтоне решила сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым", - приводят слова Рютте информационные агентства. Он добавил, что находится "в тесном контакте" с союзниками и Киевом, чтобы понять, "как мы можем предпринять следующие шаги, и как сделать так, чтобы они оказались успешными".

Вступление Украины в НАТО - первая часть "плана победы" Зеленского

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой "план победы" в войне против России, состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. Условием номер один в плане Зеленского значилось приглашение Киева в НАТО "сейчас". "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил он.

Среди других пунктов "плана победы" - усиление обороноспособности Украины, в том числе продолжение операций ВСУ на территории России и снятие ограничений на удары западным оружием по территории РФ; сдерживание России; использование стратегического экономического потенциала Украины и использование украинских военнослужащих для укрепления европейской обороны после окончания войны.

Свой "план победы" Зеленский 17 октября представил также на саммите Европейского союза в Брюсселе и призвал страны ЕС поддержать его.

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Полиция ведет расследование самовозгорания посылок DHL из Литвы, — не исключено влияние России

Мир 20:56

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Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

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Стендзениекс назвал признак слабости латвийских политиков

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в "твиттере" сказывается и на политике, заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, цитирует LSM+. При этом он высказался против инициативы, призывающей запретить "твиттер" в Латвии.

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в "твиттере" сказывается и на политике, заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, цитирует LSM+. При этом он высказался против инициативы, призывающей запретить "твиттер" в Латвии.

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Это подстегнет стоимость ОСТА: при покупке полиса предлагают учитывать данные фоторадаров

Новости Латвии 20:24

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Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

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Браже призывает США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Судно с удобрениями, более двух лет торчавшее на рейде рижского порта из-за санкций, ушло в Шри-Ланку

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

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Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

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