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«Боюсь сидеть одна в кабинете»: семейный врач жалуется на преследование и копит на тревожную кнопку

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 декабря, 2024 10:32

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Как свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом врачей, 61% медперсонала сталкивался с насилием со стороны пациентов или их близких, а 72% пострадали от насилия три раза и более, пишет Tautaruna.nra.lv.

Известно, что насилие многолико. О ситуации, которой не позавидуешь, в соцсети "Х" рассказала семейный врач по имени Катрина (фамилию называть не стоит).

"Когда я получила оперативный ответ Госполиции на свое заявление о начале административного процесса, стало можно поделиться примером, насколько незащищенными мы можем быть, добросовестно выполняя свою работу. Это ударило меня прямо в солнечное сплетение", - пишет она.

По словам Катрины, недавно на ее рабочий телефон, который нигде не публикуется и который сообщается только пациентам, стали приходить СМС непристойного характера.

 "Характер сообщений таков, что считывается подтекст: писавший хотел бы реализовать свои фантазии. Номер телефона, с которого он писал, отсутствует во всех списках пациентов, своими силами установить его личность не удалось. С моей стороны - совершенно нулевая толерантность к такому дерьму, а самое важное, что это ненормально ударило по моему душевному здоровью.

Мне страшно быть одной на работе, я чувствую себя незащищенной, а самое ужасное, что этот пациент на 99% у меня уже побывал, 99%, что он придет снова, а у меня нет никакой возможности установить его личность - тогда бы я смогла хотя бы написать заявление в Национальную службу здоровья с просьбой удалить его из списка моих зарегистрированных пациентов.

Целыми днями сижу и думаю, как наскрести денег (в первые месяцы, когда начинаешь работу семейным врачом, всем туго), чтобы установить тревожную кнопку и камеры видеонаблюдения. Единственное, на что искренне надеюсь, так это то, что Госполиция поможет как-то установить его личность, потому что с того дня каждый пациент мужского пола попал под подозрение и сильно упал энтузиазм ехать на работу. Еще одна такая помойка, которая тотально выбивает из колеи, и я крепко задумаюсь, насколько мне в самом деле хочется работать семейным врачом. Мы довольно изолированы и одиноки, особенно те, кто работает в регионах", - продолжает Катрина.

В комментариях ей пишут слова поддержки и желают выдержки и стойкости, а также выражают надежду на профессионализм сотрудников Госполиции.

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