Как сделать так, чтобы ваша переписка с государством не пропала? Объясняет создатель YouTube-канала

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Один из недавних сюжетов посвящен тому, зачем нужно подтверждать свой электронный адрес на портале Latvija.gov.lv и как это сделать.

Весной 2024 года Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) предлагало жителям Латвии подтвердить адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv - туда приходят различные уведомления, в частности, о штрафах. Как писали в соцсетях, бывали случаи, когда этот призыв был незамечен, проигнорирован или адрес электронной почты не мог быть подтвержден по техническим причинам. Из-за этого возникали различные недоразумения да и попросту неприятные ситуации, в том числе неоплаченные по неведению штрафы передавались коллекторам без ведома оштрафованного лица.

Пришлось вмешаться на самом высшем уровне, чтобы разобраться в ситуации. Агентство в соцсети "X" принесло пострадавшим извинения. Рассылка уведомлений для всех пользователей, в том числе с неверифицированными адресами, была восстановлена.

Но подтверждать свой адрес на портале Latvija.gov.lv все же нужно. Зачем? Объясняет Интс Балодис.

«Это очень похоже на электронную почту, но только с одним-единственным назначением — канал для общения между госучреждениями и частным лицом. Войти в этот почтовый ящик сможете только вы, подключившись со своим реальным именем и персональным кодом. Обычную электронную почту можно завести под любым именем, а здесь имеет место гарантия реальной идентичности, гарантия того, что это именно вы».

Многие пользователи восприняли это как ненужную формальность, но в действительности тут больше плюсов, чем минусов.

«Я считаю, что это очень удобно, — говорит Интс Балодис. — Теперь, чтобы получить сообщения от государственных инстанций, вам не надо рыскать по своему обычному почтовому ящику, боясь, как бы важное письмо не потерялось. Вся переписка с государством будет в одном месте. И доступ к ней будет только у вас, где бы вы ни находились», — поясняет Балодис.

Подробное видео об этом нововведении доступно на YouTube-канале Resume.lv.