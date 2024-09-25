Зеленский в ООН: Путин планирует удары по украинским АЭС

"Любой удар ракетой или беспилотником, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе, предупредил украинский президент. "Такой день не должен наступить никогда. Москве необходимо это понять, и отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора", - заявил он.

Он обратился к партнерам своей страны с просьбой о дальнейшей поддержке. Поддержка Украины, обороняющейся от российского вторжения, должна оставаться главным приоритетом, подчеркнул он. По словам Зеленского, России уничтожила все тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС страны.

Одновременно Зеленский призвал придерживаться в мирном урегулировании в Украине разработанной Киевом формулы мира. Он усомнился в "истинных интересах" ряда стран, в том числе, Китая и Бразилии, настаивающих на мирных переговорах с Россией.

Альтернативные планы по прекращению войны в Украине лишь предоставляют Путину "политическое пространство для продолжения войны", подчеркнул Зеленский. Украина никогда не согласится с навязанной ей сделкой, добавил он.

Зеленский: война может быть закончена в 2025 году

Ранее Зеленский выразил уверенность, что война РФ против его страны может быть завершена уже в 2025 году. "Решительные действия в настоящее время могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш план победы поспособствует тому, чтобы практически принудить Россию к миру", - написал он в своем микроблоге на платформе X по итогам встречи с представителями обеих палат американского конгресса в Нью-Йорке вечером 23 сентября.

По информации британской газеты The Times, "план победы" Зеленского содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи.

Между тем, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует на текущей неделе встречаться с Зеленским, пишет AP со ссылкой на источник в штабе Трампа. Собеседник агентства указал, что такая встреча не была запланирована, хотя об этом заявляли представители Киева.