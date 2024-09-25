Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Зеленский в ООН: Путин планирует удары по украинским АЭС

© Deutsche Welle 25 сентября, 2024 18:03

Мир 0 комментариев

Россия планирует атаки в отношении украинских ядерных объектов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Украинская разведка сообщила о планах российского президента Владимира Путина ударить по украинским АЭС и инфраструктуре с целью их отключения от энергосистемы, сообщил он в среду, 25 сентября.

"Любой удар ракетой или беспилотником, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе, предупредил украинский президент. "Такой день не должен наступить никогда. Москве необходимо это понять, и отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора", - заявил он.

Он обратился к партнерам своей страны с просьбой о дальнейшей поддержке. Поддержка Украины, обороняющейся от российского вторжения, должна оставаться главным приоритетом, подчеркнул он. По словам Зеленского, России уничтожила все тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС страны.

Одновременно Зеленский призвал придерживаться в мирном урегулировании в Украине разработанной Киевом формулы мира. Он усомнился в "истинных интересах" ряда стран, в том числе, Китая и Бразилии, настаивающих на мирных переговорах с Россией.

Альтернативные планы по прекращению войны в Украине лишь предоставляют Путину "политическое пространство для продолжения войны", подчеркнул Зеленский. Украина никогда не согласится с навязанной ей сделкой, добавил он.

Зеленский: война может быть закончена в 2025 году

Ранее Зеленский выразил уверенность, что война РФ против его страны может быть завершена уже в 2025 году. "Решительные действия в настоящее время могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш план победы поспособствует тому, чтобы практически принудить Россию к миру", - написал он в своем микроблоге на платформе X по итогам встречи с представителями обеих палат американского конгресса в Нью-Йорке вечером 23 сентября.

По информации британской газеты The Times, "план победы" Зеленского содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи.

Между тем, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует на текущей неделе встречаться с Зеленским, пишет AP со ссылкой на источник в штабе Трампа. Собеседник агентства указал, что такая встреча не была запланирована, хотя об этом заявляли представители Киева.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать