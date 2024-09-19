После начала учебного года стало известно о фактических запретах ученикам основных школ использовать любой негосударственный язык для личного общения в школе. Как минимум в одном случае такое условие было закреплено документально — вписано обязательные для выполнения школьные «Правила внутреннего распорядка» среди прочих «Обязанностей учащегося».

Школа в них именуется «Учреждением», а одна из обязанностей ученика (точнее, «обучаемого») сформулирована так: «В Учреждении (на уроках, переменах) и на организуемых Учреждением мероприятиях (экскурсиях, классных вечерах и т. д.), а также, представляя школу за ее пределами, использовать установленный в Латвийской Республике государственный язык — латышский язык».

Бюро омбудсмена ответило на наболевшие вопросы родителей. Ответы на них не ограничиваются одной школой и описывают общую «рамку», установленную законодательством Латвии как правового государства.

1. Подлежит ли регулированию частное (неформальное) добровольное общение учеников на территории или в здании школы (например, во дворе, коридоре, столовой, гардеробе, туалете и т.д.) на переменах, до и после уроков?

— НЕТ, частное общение между учениками на переменах, до или после уроков должно быть оставлено на усмотрение самих учеников. У школы нет оснований ограничивать язык общения в этих случаях. Ученики [в качестве] частных лиц могут делать [все] то, что не запрещено нормативными актами. Внешние нормативные акты не ограничивают использование языков в частном общении между людьми, которые хотят общаться на каком-то конкретном языке языке. Статья 2(3) Закона о государственном языке устанавливает, что закон не распространяется на использование языков в неформальном общении жителей Латвии. На перемене между учениками происходит неформальное общение, следовательно, на перемене ученикам должно быть позволено разговаривать друг с другом на языке по их выбору, и этот вопрос не должен регулироваться.

Общение между учениками и персоналом школы на перемене не является неофициальным и поэтому должно происходить на государственном языке.

Если ученики для общения между собой на школьной перемене используется какой-то другой язык, следует учитывать, что его использование не [должно] исключать учеников, которые этот язык не знают или не хотят общаться на нем. В ситуации, когда собеседник не использует иностранный язык, использование иностранного языка ограничивается положением пятого абзаца преамбулы Конституции Латвийской Республики о том, что латышский язык, как единственный государственный, является основой сплоченного общества, а также положением статьи 54 (4) Закона об образовании, устанавливающей обязанность ученика — уважать права и интересы других лиц.

2. Является ли пребывание ученика за пределами школьной территории в школьной форме или с символикой школы (эмблемы, логотипы, надписи на одежде, сумке и т.д.), по которой можно идентифицировать школу, «представлением школы»?

— НЕТ, представление школы — это участие учеников в предметных олимпиадах городского (краевого) и государственного уровня, спортивных соревнованиях, концертах хоровых и других творческих коллективов и других мероприятиях, организованных для учеников.

3. Является ли процитированное выше требование законным (соответствует ли оно законодательству Латвийской Республики, в том числе Сатверсме, и международным обязательствам Латвийской Республики)?

— НЕТ, установленная внутренними правилами школы обязанность и в частном общении во внеурочное время использовать латышский язык является чрезмерно ограничивающей.

4. Не усматривает ли омбудсмен вероятность того, что в результате применения вышеупомянутой нормы использование родного (семейного) языка учеником (ребенком) будет ассоциироваться с дисциплинарными мерами, и поэтому он решит максимально ограничить использование родного (семейного) языка или и вовсе отказаться от него?

— НЕТ, это маловероятно, так как дети проводят большую часть своей жизни вне школы. Более того, у школьников должна быть возможность посещать программы по изучению языка меньшинств и культурно-исторические программы, обеспечиваемые самоуправлением.

5. Предусматривает ли законодательство Латвии право родителей ученика требовать внесения изменений в правила внутреннего распорядка школы или аналогичный нормативный акт? Какая процедура предусмотрена законодательством Латвии для реализации такого права?

— ДА, родители учеников имеют право инициировать изменений правил внутреннего распорядка школы...