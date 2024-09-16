"Мы не видим других возможностей, кроме как поддержать инициативу президента", - сказал Росликов сегодня после встречи с Ринкевичем в Рижском замке.

В ходе встречи обсуждались различные инициативы, в том числе школьная реформа и русский язык в учебных заведениях. "Проблематика ясна и глубока, какие-нибудь вопросы можно было бы продвигать и более спокойно для большего результата. Реформа идет вперед, но со стороны оппозиции мы постараемся ее скорректировать", - сказал Росликов.

Он отметил, что встреча с президентом всегда ценна тем, что у нее есть результат, а это, по его мнению, очень важно.