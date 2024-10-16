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«Я хочу быть в жизни этого ребенка»: Аль Пачино рассказал об отцовстве в 84 года

© BBC 16 октября, 2024 18:38

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Легендарный голливудский актер Аль Пачино написал автобиографию, чтобы его младший сын Роман, которому сейчас чуть больше года, смог узнать историю отца из первых уст. Об этом актер рассказал в интервью Би-би-си.

Младший сын Аль Пачино родился, когда актеру было 83 года, сейчас мальчику 16 месяцев. Роман — четвертый ребенок Аль Пачино; у актера также есть дочь Джули Мари (1989 г. р.) и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз (2001 г. р.).

Решение актера написать книгу частично связано с появлением Романа на свет, говорит Аль Пачино.

«Я хочу быть в жизни этого ребенка. И надеюсь, мне это удается, — поделился актер. — Я надеюсь, что здоровье мне и дальше будет это позволять, и он будет знать, кто у него отец».

По словам Аль Пачино, сейчас его общение с сыном преимущественно происходит онлайн (звезда «Крестного отца» расстался с матерью Романа, 30-летней кинопродюсером Нур Альфалла; актер никогда не был женат).

«Он время от времени присылает мне сообщения», — рассказал Аль Пачино о Романе. Он добавил, что играет на гармонике для своего сына по видеосвязи, и они «таким образом установили контакт».

Аль Пачино в течение многих лет отказывался от предложений написать мемуары, но теперь решил, что «в его жизни произошло достаточно, так что кому-нибудь может быть интересно прочитать об этом».

Книга актера была опубликована 15 октября и называется Sonny Boy (что можно перевести как «cынок») — так актера звала его мать.

Аль Пачино рассказал в интервью о том, как в первые две недели съемок «Крестного отца» его чуть было не уволили: киностудия и режиссер Фрэнсис Форд Коппола были недовольны его актерской игрой.

«Приходит к тебе режиссер и говорит: „Слушай, я же в тебя так верил… Что происходит? Ты не вытягиваешь“, — с улыбкой вспоминает актер. — И тут ты слышишь, как все вокруг начинают об этом трещать. И начинаешь понимать, что тут тебя, кажется, никто не хочет видеть».

Все изменила сцена, в которой Майкл Корлеоне убивает мафиози и коррумпированного полицейского при помощи пистолета, спрятанного в туалете ресторана.

Актер считает, что Коппола специально решил провести съемки этого эпизода раньше запланированного, чтобы «сделать самое важное, потому что именно это хотела увидеть студия». «Сейчас-то он говорит, что ничего такого не предпринимал», — смеется Аль Пачино.

«В голову приходит Боб [Роберт] де Ниро, — ответил Аль Пачино на вопрос о том, кто вместо него мог бы сыграть Майкла Корлеоне. — Почему бы и нет? Я не незаменим».

Но особое место в сердце актера занимает фильм 1983 года «Лицо со шрамом».

Картина провалилась в прокате и была негативно воспринята критиками, но затем стала культовой классикой.

Аль Пачино хотел бы, чтобы его номинировали на «Оскар» за «Лицо со шрамом»; в итоге он получил статуэтку в 1992 году за «Запах женщины».

В интервью речь зашла и о том, как Аль Пачино относится к возможности, что его образ будет использован после смерти, в частности, при помощи искусственного интеллекта.

Актер не переживает по этому поводу: он доверяет своим детям (права на образ перейдут к ним). «Мне это неважно», — говорит Аль Пачино том, как его образ будет (или не будет) использоваться в будущем.

Во время пандемии Аль Пачино потерял сознание в своем доме во время пандемии — и думал, что умирает.

«Люди теперь считают, что я не верю в загробную жизнь, потому что я сказал, что ничего такого не увидел. Никакого света в конце туннеля. Может быть, для меня жизни после смерти и нет, но кто-нибудь другой, возможно, куда-то отправится [после смерти], потому что они сделали в жизни то, чего не сделал я», — рассуждает Аль Пачино.

В 2011 году Аль Пачино обнаружил, что на его банковских счетах нет денег, а его бухгалтер попал в тюрьму. «Я тратил по 400 тысяч долларов в месяц и не понимал, что это происходит. Конечно, для этого нужно быть полным дураком», — признался он.

Сейчас Аль Пачино смотрит второй сезон сериала «Монстр» (Monster) на Netflix. Актеру настолько понравилась работа Хавьера Бардема, который играет в нем одну из главный ролей, что он написал ему рукописное письмо с поздравлениями.

Помимо Бардема, Аль Пачино восхищается Леонардо ди Каприо и Адамом Драйвером. А Джейми Фокс, по его словам, — лучший шахматист в Голивуде. На вопрос о том, играл ли когда-нибудь Аль Пачино в шахматы с Робертом де Ниро, актер ответил: «Я даже не знаю даже, знаком ли он с правилами».

На чехле телефона Аль Пачино изображен Шрек. Как рассказал актер, этот чехол ему дала младшая дочь Оливия несколько лет назад, и Аль Пачино в угоду ей не стал его менять.

При этом актер не желает озвучивать анимационных персонажей. «У меня не получается это делать. Я пробовал, — сказал он. — Окей, наверное, я могу. Но совершенно не хочу».

У Аль Пачино до сих пор нет звезды на голливудской Аллее славы. Хочет ли он ее? «О да, конечно».

 

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